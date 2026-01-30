Video : "माझ्या कॅरेक्टरवर जायचं नाही" घरच्यांविरोधात तन्वीचा चढला पारा ; प्रोमो पाहून प्रेक्षकांनी मांडली बाजू

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये रोजच नवनवीन ट्विस्ट येत आहेत. घरातील नवीन समीकरणांनी आणि वादांनी सगळ्यांचंच लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यातच आता तन्वीचं पुन्हा एकदा सगळ्यांशी भांडण झालं. .बिग बॉस मराठीच्या घरात नवीन टास्क खेळाला जाणार आहे. यात प्रत्येक स्पर्धक एका स्पर्धकाला टार्गेट करून त्याच्या चुका दाखवून देणार आहे. त्यातच घरात सोनालीच्या आरोपांमुळे तन्वी एकटी घरातील सदस्यांना भिडली. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, सोनाली तन्वीला टार्गेट झोनमध्ये बोलावते. तेव्हा तन्वी बोलते की "काही लोक पाठून खंजीर खुपसतात म्हणून काही लोक एकटे असतात." त्यावर सोनाली बोलते "ते तुझ्या स्वभावामुळे आहे." त्यावर तन्वी भडकते आणि सगळ्यांना सांगते की, माझ्या कॅरेक्टरवर जायचं नाही. तर दीपाली म्हणते, "तू काय करते सगळ्यांना माहितीये." त्यानंतर तन्वी थेट विशालशी भांडण करते. .अनेकांनी प्रोमोवर कमेंट करत तन्वीची बाजू घेतली. "तन्वीचं बरोबर आहे. कॅरेक्टरवर जाण्याचा कोणालाही अधिकार नाही कोणालाही राग येणार. Tanvi rocking all shocking","तन्वी कोलते, लढ तू आम्ही आहोत","राडा होणार तन्वी नाय ऐकणार","तन्वी एकटी असून बिनधास्त लढते,सगळे एकत्र असून एकट्या तन्वी ला घाबरतात ","आम्ही तन्वीच्या बाजूने आहोत" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत..आता तन्वीच्या बाजूने रितेश भाऊ बोलणार की घरात वेगळाच राडा घडणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Video : "आमचा काही क्लास नाहीये" अनुश्रीच्या टोमण्यांना प्राजक्ताचं सडेतोड उत्तर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.