बिग बॉस मराठीतून दिव्या पाठोपाठ 'या' व्यक्तीची एक्झिट ! एपिसोड प्रसारित होण्याआधीच प्रेक्षकांमध्ये चर्चा

Colors Marathi Bigg Boss Marathi 6 Audience Predict Eviction : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातून कोण बाहेर पडणार याची चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाली आहे.
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा कालचा म्हणजेच 6 फेब्रुवारीचा दिवस प्रेक्षकांसाठी धक्कादायक होता. तन्वी कोलतेला जीवे मारण्याची धमकी दिल्यामुळे बिग बॉसनी दिव्या शिंदेला घराबाहेरचा रस्ता दाखवला. प्रेक्षक अजूनही या धक्क्यातून सावरत आहेत.

