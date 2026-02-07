बिग बॉस मराठीतून दिव्या पाठोपाठ 'या' व्यक्तीची एक्झिट ! एपिसोड प्रसारित होण्याआधीच प्रेक्षकांमध्ये चर्चा

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चा कालचा म्हणजेच 6 फेब्रुवारीचा दिवस प्रेक्षकांसाठी धक्कादायक होता. तन्वी कोलतेला जीवे मारण्याची धमकी दिल्यामुळे बिग बॉसनी दिव्या शिंदेला घराबाहेरचा रस्ता दाखवला. प्रेक्षक अजूनही या धक्क्यातून सावरत आहेत. .त्यातच आता बिग बॉस मराठीच्या घरातून चौथ्या आठवड्यात कोण सदस्य बाहेर पडणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. दिव्याच्या एक्झिटने या आठवड्यात एव्हिक्शन होणार नाही असाही काही प्रेक्षकांचा अंदाज आहे. पण रेडिटवर वेगळ्याच चर्चा पाहायला मिळत आहेत. .रेडिटवरील चर्चांनुसार बिग बॉस मराठी सीझन 6 च्या चौथ्या आठवड्यात एव्हिक्शन पार पडलं आहे. घरातून ओमकार राऊत एलिमिनेट झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर पाहायला मिळतेय. तर काहींनी आयुष संजीवचंही नाव घेतलं आहे. वोटिंग ट्रेंडनुसार दीपाली, आयुष आणि ओमकार यांची नावं डेंजर झोनमध्ये होती. .आता ओमकार खरंच घराबाहेर गेला की कुणी वेगळंच घराबाहेर गेलं हे पाहण्यासाठी एपिसोडची वाट पाहावी लागेल. त्यातच रितेश कुणाकुणाची शाळा घेणार हे पाहणं इंटरेस्टिंग असेल. त्यामुळे अनेकजण आजचा एपिसोड पाहण्यास उत्सुक आहेत..तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 : आयुष की ओमकार; कुणावर आहे एलिमिनेशनची टांगती तलवार ? जाणून घ्या अखेरचे वोटिंग ट्रेंड्स.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.