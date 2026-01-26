Premier

'एकटा कमावतो, २०० रुपयात घर चालवतो' प्रभूची स्टोरी ऐकून भावूक झाला राकेश, नेटकरी म्हणाले...'काळू डॉनचं सिंपथी कार्ड...'

PRABHU’S HEALTH STRUGGLE LEAVES RAKESH EMOTIONAL: बिग बॉस मराठी 6 मध्ये दररोज नवे ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. अशातच कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या नव्या प्रोमोमध्ये प्रभूने आपल्या आजारपणाबद्दल आणि आर्थिक परिस्थितीबद्दल केलेला खुलासा सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
bigg boss promo viral

bigg boss promo viral

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bigg Boss Marathi 6 promo goes viral : बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस ट्विस्ट येताना पहायला मिळतोय. दोन आठवड्यानंतर राधा पाटील बिग बॉसच्या घरातूनबाहेर पडली. दरम्यान भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने अनुश्री आणि रुचिता यांचा चांगलाच समाचार घेतला. या घरात प्रत्येक सदस्याची एक वेगवेगळी कहाणी आहे. अनेक जण त्रासातून, स्ट्रगल करत बिग बॉसच्या घरात आले आहे. घरातील अनेक सदस्य आयुष्यातील संघर्षांविषयी बोलताना पहायला मिळतात.

Loading content, please wait...
viral
trolled
instagram
bigg boss marathi
trollers
Entertainment news
colors marathi
Netizens
bigg boss marathi 6

Related Stories

No stories found.