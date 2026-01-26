'एकटा कमावतो, २०० रुपयात घर चालवतो' प्रभूची स्टोरी ऐकून भावूक झाला राकेश, नेटकरी म्हणाले...'काळू डॉनचं सिंपथी कार्ड...'

Bigg Boss Marathi 6 promo goes viral : बिग बॉसच्या घरात दिवसेंदिवस ट्विस्ट येताना पहायला मिळतोय. दोन आठवड्यानंतर राधा पाटील बिग बॉसच्या घरातूनबाहेर पडली. दरम्यान भाऊच्या धक्क्यावर रितेशने अनुश्री आणि रुचिता यांचा चांगलाच समाचार घेतला. या घरात प्रत्येक सदस्याची एक वेगवेगळी कहाणी आहे. अनेक जण त्रासातून, स्ट्रगल करत बिग बॉसच्या घरात आले आहे. घरातील अनेक सदस्य आयुष्यातील संघर्षांविषयी बोलताना पहायला मिळतात..दरम्यान कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडियावर एक प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये प्रभू राकेश दादा त्याच्या परिस्थितीबद्दल सांगताना पहायला मिळताय. प्रभूचं बोलणं ऐकून राकेश भावूक सुद्धा होतो. सोनाली देखील काही मिनिटांसाठी शॉक होते. सध्या सोशल मीडियावर बिग बॉसचा हा प्रोमो व्हायरल होतोय. .सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलेल्या प्रोमोमध्ये राकेश, प्रभू आणि सोनाली गप्पा मारत असतात. यावेळी राकेश प्रभूला विचारतो की, 'घरात कोण कोण कमवतं.' त्यावर प्रभू उत्तर देतो की, 'मीच एकटा कमावतो. पप्पा गाडी चालवतात. पण ते माझ्या दवाखान्यासाठी काढलेलं कर्ज फेडताय. मला दिवसाला दोनशे रुपये भेटतात.'.पुढे राकेश प्रभूला विचारतो, किती पैसे द्यावे लागतात... त्यावर प्रभू उत्तर देतो की, 'आठ नऊ हजार रुपये खर्च होतो' प्रभूची ही कहाणी ऐकून राकेश भावूक होतो. प्रभू तिथून गेल्यावर सोनालीला म्हणतो, 'आठ-नऊ हजार एखाद्यासाठी किती जास्त आहेत. किती महत्त्वाचे आहेत. आणि आपण मुर्ख कोणत्या कारणावरून रडत असतो.'.दरम्यान हा प्रोमो पाहून काही नेटकऱ्यांनी काळू डॉनला ट्रोल केलय. अनेकांनी 'हा सिंपथी कार्ड खेळत असल्याचं' म्हटलय. तर अनेकांनी प्रभूच्या आजरपणाबाबत आणि परिस्थितीबाबत दु:ख व्यक्त केलय. तर काहींनी कमेंट करत लिहलं की, 'RB तु खूप चांगला आहेत. सगळं जग चांगलं आहे. दिसतं तसं नसतं.' अशा काहींनी कमेंट्स केल्या आहेत..Bigg Boss Marathi 6 : नाही सेलिब्रिटी नाही इन्फ्लुएन्सर ! बिग बॉस मराठीत होणार 'ही' वाईल्ड कार्ड एंट्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.