‘बिग बॉस मराठी ६’चा विजेता आधीच ठरला? ग्रँड फिनालेपूर्वी नावाची यादी लीक, 'या' सदस्याची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा

HAS BIGG BOSS MARATHI 6 WINNER BEEN REVEALED?बिग बॉस मराठी ६ चा ग्रँड फिनाले आज म्हणजेच १९ एप्रिल रोजी पार पडतोय. अनेक आठवड्यापासून टास्क, भावनिक क्षण वादविवाद या सगळ्यानंतर बिग बॉसच्या घराला या सीझनचे ५ फायनलिस्ट मिळाले आहे. राकेश बापट, तन्वी कोलते, अनुश्री माने, विशाल कोटियन आणि दिपाली सय्यद हे यंदाच्या सीझनचे टॉप फायनलिस्ट आहे. त्यामुळे या सीझनची ट्रॉफी कोण जिंकणार? याबाबत चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे. .दरम्यान या अंतिम सोहळ्याच्या आधीच सोशल मीडियावर एक धक्कायक यादी लीक झाली आहे. व्हायरल दाव्यानुसार बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनचा विजेता विशाल कोटियन आहे असं म्हटलं जातय. परंतु ही यादी खरी आणि खोटी याबाबत अजून कोणतीही स्पष्टता झाली नाही. परंतु सोशल मीडियावर विशालबाबत मोठी चर्चा रंगतीय. .एका ऑनलाइन एनसायक्लोपीडियाचा स्क्रीनशॉट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. या स्क्रीनशॉटमध्ये विजेता विशाल कोटियन दाखवण्यात आलाय. तर रनरअप तन्वी कोलते दाखवली आहे. दुसरी रनरअप अनुश्री मानेला दाखवण्यात आलय. हा स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर निकाल लीक झाल्याची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .परंतु जेव्हा या पेजबाबत पडताळणी करण्यात आली तेव्हा ही माहिती हटवण्यात आल्याचं पहायला मिळतय. बिग बॉसच्या क्रमवारी किंवा अधिकृत माहिती त्या पेजवरून डीजिट करण्यात आली होती. त्यामुळे ती माहिती खरी होती की खोटी? याबाबत चाहत्यांच्या मनात सभ्रम निर्माण झालाय. .सध्यातरी निर्मात्याकडून किंवा कलर्स मराठीकडून विजेत्याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. बिग बॉसचा अंतिम निकाल अत्यंत गुप्त ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा पद्धतीं बातमी लीक होण्याची शक्यता कमी मानली जातेय.