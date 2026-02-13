दिव्या शिंदेची बिस बॉसला दिली कारवाईची धमकी, म्हणाली...'सगळे फुटेज बाहेर काढा नाहीतर...'

बिग बॉस मराठीच्या घरातून दिव्या शिंदे हिला बाहेर काढण्यात आलं. दिव्याने एका टास्क दरम्यान घरातील सदस्यांना तलवारीनं जिवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर बिग बिग बॉसने सुरुवातीला समज दिली. मात्र दिव्याने घरातील सदस्यांची माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिला बिग बॉसने घराबाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात आले..दरम्यान या सगळ्या घडामोडीनंतर दिव्याने काल पत्रकार परिषद घेतली. या पत्रकार परिषदेत तिने बिग बॉसवर अनेक आरोप केले. यावेळी खुलासा करताना ती म्हणाली की, 'बिग बॉसने बऱ्याच गोष्टी त्या एपिसोडमध्ये प्रसारित केलेल्या नाही.' ती पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाली की, 'घराबाहेर जाण्याचा निर्णय तिने स्वत: घेतला होता. जेव्हा मला या गोष्टी जमायच्या नाहीत हे लक्षात आलं तेव्हा मी बिग बॉसला सांगितलं की, मला हा शो सोडायचा आहे. परंतु ते फुटेज दाखवण्यात आलं नाही.'.दिव्याने बिग बॉसला दिली धमकीदिव्याने मानहानीचे आरोप लावलेत. ती म्हणाली 'मी त्यांना वेळ दिलाय, एकतर तुम्ही फुटेज बाहेर काढा. माझ्या इज्जतीवर जे आलय ते तुमच्या लेव्हलच्या सहमतीनं होत असेल तर ठीक आहे नाहीतर पुढे काय कारवाई करायची ते बघुन घेऊ!' असं ती म्हणालीय. .बिग बॉसच्या घरात नक्की काय घडलं?बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये टास्क सुरु होता. तेव्हा तन्वी दिव्याला घरात योग्य न वाटणारी सदस्य म्हणते. तेव्हा तिथं त्या वादाला ठिणगी पेटते. यावेळी दिव्या बिग बॉससोबतही भांडण करते त्यानंतर माफीही मागते. परंतु सर्व सदस्यांना ती म्हणते की, 'मी बाहेर सरकार म्हणून वावरते. मी हातात तलवार ठेवते. माझ्यावर काही चुकीच घडत असेल तर मी ती बाहेरही काढू शकते. मी ती तलवार चालवेन. आता तुम्ही माझ्याशी कसं वागताय यावर ते ठरतं' असं तिने म्हटलय. .जिनिलियाला पहिल्यांदा घरात पाहिल्यावर काय होती विलासराव देशमुखांची प्रतिक्रिया? रितेशने सांगितला तो प्रसंग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.