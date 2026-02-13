Premier

दिव्या शिंदेची बिस बॉसला दिली कारवाईची धमकी, म्हणाली...'सगळे फुटेज बाहेर काढा नाहीतर...'

BIGG BOSS MARATHI CONTESTANT DIVYA SHINDE THREATENS LEGAL ACTION AFTER EXIT: लोकप्रिय रिअॅलिटी शोमधून बाहेर पडल्यानंतर स्पर्धकाने पत्रकार परिषद घेत शोवर गंभीर आरोप केले आहेत. एपिसोडमध्ये काही महत्त्वाचं फुटेज दाखवलं नसल्याचा दावा करत तिने शो मेकर्सना इशारा दिला आहे.
Divya Shinde Legal Action Against Bigg Boss

Apurva Kulkarni
बिग बॉस मराठीच्या घरातून दिव्या शिंदे हिला बाहेर काढण्यात आलं. दिव्याने एका टास्क दरम्यान घरातील सदस्यांना तलवारीनं जिवे मारण्याची धमकी दिल्यानंतर बिग बिग बॉसने सुरुवातीला समज दिली. मात्र दिव्याने घरातील सदस्यांची माफी मागण्यास नकार दिला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी तिला बिग बॉसने घराबाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात आले.

