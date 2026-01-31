Premier

"कुठे ते आधीचे स्पर्धक आणि कुठे हे सध्याचे.." बिग बॉस मराठीच्या निर्मात्यांना चाहत्याने लिहिलं पत्र; म्हणाला..

Bigg Boss Marathi Fan Wrote Letter To Channel : कलर्स मराठी वाहिनी आणि बिग बॉस मराठीच्या निर्मात्यांना सीझन 6 मधील स्पर्धकांच्या वागणुकीवरून चाहत्याने पत्र लिहिलं आहे.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 नुकताच सुरु झालाय. पण सीझन सुरु झाल्यापासून अतिशय संमिश्र प्रतिक्रिया प्रेक्षकांकडून मिळत आहेत. संथ खेळ, अनोळखी स्पर्धक, त्यात स्पर्धकांनी बेशिस्तपणा करूनही बिग बॉसनी समज न देणं यावरून प्रेक्षक खूप वैतागले आहेत.

