"कुठे ते आधीचे स्पर्धक आणि कुठे हे सध्याचे.." बिग बॉस मराठीच्या निर्मात्यांना चाहत्याने लिहिलं पत्र; म्हणाला..

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 नुकताच सुरु झालाय. पण सीझन सुरु झाल्यापासून अतिशय संमिश्र प्रतिक्रिया प्रेक्षकांकडून मिळत आहेत. संथ खेळ, अनोळखी स्पर्धक, त्यात स्पर्धकांनी बेशिस्तपणा करूनही बिग बॉसनी समज न देणं यावरून प्रेक्षक खूप वैतागले आहेत. .बिग बॉस मराठीच्या या सीझनबाबत वेळोवेळी अनेक प्रेक्षकांनी कमेंट्समध्ये त्यांची मत व्यक्त करत विरोध दर्शवला होता. तसंच सीझनमध्ये बदल करण्याचीही मागणी केली होती. त्यातच आता एका चाहत्याने चक्क कमेंट्समध्ये वाहिनीला पत्र लिहिलं आहे. .एका प्रेक्षकाने केलेल्या कमेंटने सगळ्यांच लक्ष वेधून घेतलं आहे. तो म्हणाला,"कलर्स मराठी वाहिनी,सर्वप्रथम मनापासून धन्यवादतुमच्यामुळे आम्हा मराठी प्रेक्षकांना आमच्या मातृभाषेत Bigg Boss Marathi पाहायला मिळतोय. आम्ही आमचा वेळ काढून आवर्जून शो पाहतो, आणि एखादा एपिसोड मिस झाला तर Jio Hotstar वर नक्कीच पाहतो – इतका आमचा या शोवर प्रेम आहे.पण सध्या एक प्रामाणिक भावना व्यक्त करावीशी वाटते.या सिझनमधील काही स्पर्धक TRP कमी करत आहेत. पूर्वीचा Season 5 ज्या पद्धतीने गाजला, त्या तुलनेत हा सिझन पाहताना प्रेक्षकांना थोडा कंटाळा येतोय. Bigg Boss Season 1 पासून आम्ही हा शो पाहतोय, त्यामुळे फरक जाणवतोय.खरं सांगायचं तर-कुठे ते आधीचे स्पर्धक आणि कुठे हे सध्याचे... काही कंटेंट पाहून आता उत्सुकता राहिलेली नाही. म्हणूनच प्रेक्षक म्हणून विनंती आहे की, कृपया काहीतरी ठोस बदल करा. शो पुन्हा एकदा गाजवण्यासाठी योग्य निर्णय घ्याल, अशी अपेक्षा आहे.तरीही Bigg Boss Marathi हा शो आमच्या मनात खास जागा ठेवून आहे.आमचा आवाज ऐकून घ्याल, हीच आशा.आपला,एक प्रामाणिक मराठी प्रेक्षकशो गाजवला".सोशल मीडियावर ही कमेंट बरीच चर्चेत आहे. तर अनेक इतर कमेंट्समध्येही हाच सूर प्रेक्षकांकडून पाहायला मिळतोय. आता चॅनेल आणि निर्माते याबद्दल काही निर्णय घेणार का ? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठी आणि जिओ हॉटस्टारवर..