'ये तू मला शिकवणार' तन्वीची सागर कारडेंवर आरेरावीची भाषा, नेटकरी म्हणाले...'पहिले हिलाच बाहेर काढा'

Bigg Boss Marathi first nomination fight goes viral: बिग बॉस मराठीच्या नवीन पर्वात पहिल्याच दिवसापासून वाद पहायला मिळाले. पहिल्या दिवशीच बिग बॉसने टास्क खेळण्यावरून सर्वांना चांगलच सुनावलं. दरम्यान आता बिग बॉसमध्ये पहिलं नॉमिनेशन टास्क पार पडणार आहे. या टास्कदरम्यानचा प्रोमो कलर्स मराठीने त्यांच्या सोशल मीडियावर शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये नॉमिनेशनसाठी ज्या स्पर्धकांना घरातून बाहेर काढायचं आहे, त्या सदस्यांची पतंग कापायची असते. याच नॉमिनेशन टास्क दरम्यान तन्वी आणि सागरमध्ये राडा झाल्याचं पहायला मिळालं..कलर्स मराठीनं सोशल मीडियावर अकाऊंटवर एका प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये तन्वी आणि सागर यांच्यात वाढ झालेलं पहायला मिळतय. नॉमिनेशन टास्कवेळी तन्वी थेट सागर कारंडे यांना नॉमिनेट करते. नॉमिनेट केल्याचं पाहून सागरला फार मोठा धक्का बसतो. त्याच्या चेहऱ्यावरचा रंगच उडतो. तेवढ्यात तन्वी बोलते की, 'सागर कारंडे या शोसाठी अपात्र आहेत.' तिचं हे बोलणं एकताच सागरचा राग सुद्धा आनावर होतो, तो तन्वीला म्हणतो, ' आपण काय बोलतोय याची तरी अक्कल आहे का?'.त्यानंतर तन्वी भडकते आणि म्हणते, 'मी नॉन्सेस आहे, हे बोलायची गरज नाही.' त्यावर सागर रागत तिला म्हणतो, 'मी बोलत असताना तू मध्ये बोलू शकत नाही.' त्यावर तन्वी सागरवर अरेतुरेशी भाषा करते. तन्वी म्हणते,'ऐ आवाजाला मी घाबरत नाही, आता तु शिकवणार मला.' सध्या दोघांच्या भांडणाचा प्रोमो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..या व्हिडिओवर अनेकांच्या कमेट्स येताना पहायला मिळताय. 'अरे हिला कळतय का? मोठ्यांशी कसं बोलायचं' 'आधी हीच बाहेर जाणार' अशा कमेंट्स करत आहे. अनेकांना सागरला तन्वीने अशा भाषेत बोलल्यामुळे संताप व्यक्त केलाय. इतक्या मोठ्या कलाकारांना असं बोलणं चुकीचं असल्याचं अनेकांनी म्हटलय.