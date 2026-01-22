'ए तू चूप...' राकेश अनुश्रीमध्ये लागलं कडाक्याचं भांडण, नेटकरी म्हणाले...'ही बाई इतकी डोक्यात...'

Bigg Boss Marathi captaincy task fight promo viral : सध्या बिग बॉसच्या घरात नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. सध्या स्पर्धक एकमेकांची कुरघोडी करण्यात व्यस्त आहेत. अशातच आता बिग बॉसच्या घरात कॅप्टन्सी टास्कवरुन मोठा वाद झालेलं पहायलं मिळालं. एकमेकांनी कॅप्टन्सी टान्सवरुन कोण कसं अपात्र आहे? हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यात आता अनुश्री आणि राकेश यांच्यात पुन्हा कडाक्याचं भांडण झालय. .कलर्स मराठीवर नुकताच बिग बॉसचा आजच्या एपिसोडचा प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये अनुश्री आणि राकेशमध्ये कडाक्याचं भांडणं झाल्याचं पहायला मिळालं. राकेश घरातल्या लोकांना बोलत असतो. तो म्हणतो, 'जेव्हा ही मुलगी माझ्याबद्दल बोलत होती तेव्हा घरातील कोणीही बोललं नाही. कोणीही माझ्या बाजून उभं राहिलं नाही. काय करते ही, घरातील एक सुद्धा काम करत नाही. तेव्हा अनुश्री मध्ये बोलते. तेव्हा ती राकेशला म्हणते... 'ते तु सांगू नकोस मला'. त्यावर राकेश चिडतो आणि 'तू चूप' बोलतो. त्यावर अनुश्रीही राकेशला चुप राहण्यास सांगते. यावरुन दोघांमध्ये कडाक्याचं भांडण होतं. .कलर्स मराठीने सोशल मीडियावर प्रोमो शेअर करत 'राकेश की अनुश्री... भांडणात कोण मारणार बाजी' असं कॅप्शन दिलय. सध्या सोशल मीडियावर बिग बॉसचा हा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. अनेकांनी अनुश्रीच्या वागण्यावर टीका केलीय. तर अनेक नेटकऱ्यांनी अनुश्रीला सपोर्ट दर्शवलाय. .सोशल मीडियावर बिग बॉस मराठीचा प्रोमो शेअर होताच, नेटकऱ्यांनी अनुश्रीवर टीका केलीय. अनेकांनी कमेट्स करत म्हटलं की, 'निक्की तांबोळीपेक्षी ही बाई वाईट आहे. ही डोक्यातच जाते' तर दुसऱ्या एका नेटकऱ्याने लिहलं की, 'अनुश्री रुचिता सारख्या भांदकुदळ मुलींना या घरातून बाहेर काढा' अशा कमेंट्स येताय. तसंच अनेकांनी राकेशला सपोर्ट दर्शवलाय. .सायली-अर्जुनची मास्टरमाईंड खेळी, सुमन काकूला सुखरुप घरी आणलं, नागराजचा हात आहे हे कळूनही महिपतवर आळ का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.