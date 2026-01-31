Bigg Boss Marathi 6 Video : "आता बास झालं" डॉन प्रभूला रितेशचा सज्जड दम ; प्रोमो चर्चेत

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये खूप चर्चेत आहे . घरात सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच तिसऱ्या आठवड्याचा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे. यातच नवा प्रोमो समोर आला आहे..घरात यावेळी प्रभूचा घरातील वावर वादग्रस्त ठरला. घरातल्या इतर स्पर्धकांना उलट उत्तर देणं, घराचे नियम मोडणं यामुळे प्रभूचं वागणं अनेकांना खटकलं. त्यावरून रितेशने त्याला खडेबोल सुनावले. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रितेश प्रभूला म्हणाला की, "प्रभू तुम्ही हद्द पार केली आहे. तुम्ही मला म्हणाला होता की मी 20 वर्षांचा आहे मला तसं वागवा. आता मी तुम्हाला तसंच वागवणार. दोन आठवडे तुमचं कौतुक झालं. आता तुम्ही लाडात आला आहात. उद्धटपणे वागताय तुम्ही, रुल मोडताय. आता बास.".या प्रोमोवर संमिश्र प्रतिक्रिया मिळाल्या आहेत. "हे पटलंय आपल्याला ","हे काय नवीन आहे... अनुश्री ने सोनाली ने किती नियम मोडले.. ते काय नाही का...","उद्धटपणे? अरे त्याला कुणी उगाच बोलत असेल तर त्याने का म्हणुन गप्प बसावे? तो सागर कारंडे असो किंवा सो कॉल्ड टोळी वाले ते जेव्हा याला काहीही बोलतात आणि दम द्यायला जातात तेव्हा तुम्हाला काही दिसत नाही? तो टोळी प्रमुख followers ची आणि दगडी चाळ ची धमकी देतो तेव्हा तुम्ही छान एन्जॉय करता. जेव्हा सागर कारंडे त्याचा संबंध नसताना मधे घुसुन बोलताना दिसतो तेव्हा तुम्हाला नाही दिसत आणि प्रभु ने न घाबरता उत्तर दिले की हे असं. प्रभु तु एक नंबर आहेस नड बिंदास. ","त्याला का ओरडताय दीपाली, रुचिता, अनुश्री वाटेल ते बोलतात त्यांना दत्तक घेतलं का तुम्ही" अशा कमेंट्स प्रेक्षकांनी केल्या आहेत. .रितेश आज कोणाकोणाला खडेबोल सुनावणार ? कुणाचं कौतुक होणार ? या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Bigg Boss Marathi 6 : तिसऱ्या आठवड्यात धक्कादायक Eviction ? रेडिटच्या रिपोर्टनुसार बाहेर पडला 'हा' सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.