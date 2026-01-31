Premier

Bigg Boss Marathi 6 Video : "आता बास झालं" डॉन प्रभूला रितेशचा सज्जड दम ; प्रोमो चर्चेत

Bigg Boss Marathi 6 Bhaucha Dhakka Latest Promo : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये भाऊच्या धक्क्यावर रितेश प्रभूला चांगलाच दम देणार आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये खूप चर्चेत आहे . घरात सध्या अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळत आहेत. त्यातच तिसऱ्या आठवड्याचा भाऊचा धक्का पार पडणार आहे. यातच नवा प्रोमो समोर आला आहे.

