बिग बॉस मराठी 6 मध्ये एंट्री करणार 2 लोकप्रिय चेहरे ? मालिकांमधील आघाडीची नायिका आणि युट्युबस्टार

Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम बिग बॉस मराठी सीजन 6 चे वेध सगळ्यांना लागले आहेत. 100 दिवस, 100 कॅमेरे , 1 घर आणि 16 स्पर्धक अशा इंटरेस्टिंग फॉरमॅटने बांधलेल्या या शो च्या यंदाच्या थीमविषयी अनेकजण उत्सुक आहेत. यावेळी कोण स्पर्धक शोमध्ये सहभागी होणार हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांमध्ये आहे. .बिग बॉस मराठी सीजन 6 ची घोषणा काही दिवसांपूर्वी झाली. टीझरही रिलीज झाला. त्यासोबतच चर्चा रंगली या घरात कोण स्पर्धक एंट्री करणार याची. यातच दोन महत्त्वाची नावं समोर आली आहेत. कोण आहेत ही चर्चित नावे जाणून घेऊया. .सध्या बिग बॉस मराठीच्या संभाव्य स्पर्धकांच्या चर्चेत आघाडीवर असलेलं नाव आहे युट्युब स्टार विनायक माळी. आगरी कोळी कॉमेडी व्हिडीओने प्रसिद्ध झालेल्या विनायकचा स्वतःचा वेगळा चाहतावर्ग आहे. गेल्या काही काळापासून ती टेलिव्हिजनवरही सक्रिय दिसतो आहे. त्यातच आता तो बिग बॉसच्या घरातही स्पर्धक म्हणून एंट्री करणार असल्याची चर्चा आहे. आता ही चर्चा कितपत खरी असणार हे बिग बॉसचा प्रीमियर शिवाय समजणार नाही. .दुसरं चर्चेत असलेलं नाव आहे अभिनेत्री गिरीजा प्रभू. स्टार प्रवाहवरील सुख म्हणजे नक्की काय असतं या मालिकेतून पदार्पण करणारी आणि लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहोचलेली अभिनेत्री बिग बॉस मराठी सीजन 6 मध्ये दिसणार असल्याचं म्हटलं जातंय. गिरीजाची सध्या स्टार प्रवाहवर कोण होतीस तू काय झालीस तू ? ही मालिका सुरु आहे पण ही मालिका बंद होणार असल्याच्या चर्चा आहेत. पण याबद्दल स्टार प्रवाहकडून अजून पुष्टी मिळाली नाहीये. .दरम्यान बिग बॉस मराठी सीजन 6 च्या घरात कोणते स्पर्धक सहभागी होणार हे प्रीमियरच्या दिवशीच समजेल. तोपर्यंत प्रतीक्षा करणंच प्रेक्षकांच्या हाती आहे.