बिग बॉस मराठी 6 मध्ये एंट्री करणार 2 लोकप्रिय चेहरे ? मालिकांमधील आघाडीची नायिका आणि युट्युबस्टार

Bigg Boss Marathi 6 Contestant : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी या लोकप्रिय शोचा 6 वा सीजन लवकरच सुरु होतोय. या शो ची चर्चा सगळीकडे असतानाच या कार्यक्रमात कोण सहभागी होणार याची संभाव्य दोन नावं समोर आली आहेत.
kimaya narayan
Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय कार्यक्रम बिग बॉस मराठी सीजन 6 चे वेध सगळ्यांना लागले आहेत. 100 दिवस, 100 कॅमेरे , 1 घर आणि 16 स्पर्धक अशा इंटरेस्टिंग फॉरमॅटने बांधलेल्या या शो च्या यंदाच्या थीमविषयी अनेकजण उत्सुक आहेत. यावेळी कोण स्पर्धक शोमध्ये सहभागी होणार हे जाणून घेण्याची उत्सुकता अनेकांमध्ये आहे.

