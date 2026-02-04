Premier

Video : दीपालीने रुचिताच्या कानाखाली काढला जाळ ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "असंच पाहिजे हिला"

Bigg Boss Marathi 6 Deepali Slaps Ruchita Jamkar : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 मध्ये रुचिता आणि दीपालीमध्ये भांडण झालं आहे. काय घडलं नेमकं आणि दीपालीने खरंच रुचिताला मारलं का जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 गेल्या दोन दिवसांपासून खूप जास्त चर्चेत आहे. घरात सतत काही ना काही घटना घडताना दिसत आहेत. रुचिता जामदार सध्या तिच्या वागणुकीमुळे प्रेक्षकांचं टार्गेट बनली आहे. करण सोनवणे आणि राकेश बापटशी पंगा घेतल्यानंतर रुचिताचं दीपालीशीही भांडण झालं.

