Video : दीपालीने रुचिताच्या कानाखाली काढला जाळ ! प्रोमो पाहून प्रेक्षक खुश "असंच पाहिजे हिला"

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 गेल्या दोन दिवसांपासून खूप जास्त चर्चेत आहे. घरात सतत काही ना काही घटना घडताना दिसत आहेत. रुचिता जामदार सध्या तिच्या वागणुकीमुळे प्रेक्षकांचं टार्गेट बनली आहे. करण सोनवणे आणि राकेश बापटशी पंगा घेतल्यानंतर रुचिताचं दीपालीशीही भांडण झालं. .काल कॅप्टन्सी टास्कदरम्यान रुचिता आणि करणमध्ये हाणामारी झाली. रुचिताने करणला मारल्याची चर्चा आहे. त्यातच आजच्या प्रोमोमध्ये राकेश आणि रुचिताचं भांडणही झालं. नवीन प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की रुचिताने दीपालीशी पंगा घेतला आहे. .प्रोमोमध्ये पाहायला मिळालं की, रुचिता दीपालीवर आरोप करते की, हिने सगळ्यांना सांगितलं की मी राकेशला कॅप्चर केलं. हे ऐकून दीपाली भडकली आणि म्हणाली की, मी असं काहीही बोलले नाही. ती बोलत होती. तरीही रुचिता ऐकत नाही. दीपाली तिच्यावर ओरडते. तेव्हा दीपाली एक कानाखाली मारेन असं म्हणते. रुचिता चल मार असं म्हणते. पुढे प्रोमोमध्ये फक्त किंचाळण्याचा आवाज ऐकू येतो आहे. .दीपालीने खरंच रुचिताला मारलं की तो आवाज इफेक्ट देण्यासाठी वापरला आहे ते समजू शकलं नाहीये. पण प्रोमो पाहून प्रेक्षक दीपालीवर नाही तर रुचितावरच भडकले आहेत. तिला ताबडतोब बाहेर काढण्याची मागणी प्रेक्षकांकडून वाढत आहे. बिग बॉस मराठीचे मेकर्स यावर काय निर्णय घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. .दीपाली आणि रुचिता यांच्यापैकी बिग बॉस कुणाला दोषी धरणार ? या प्रश्नाचे उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही. .Video : राकेश आणि रुचितामध्ये कडाक्याचं भांडण ! अनुश्रीही गेली मैत्रीणीविरोधात.