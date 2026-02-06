Premier

Bigg Boss Marathi 6 : आयुष की ओमकार; कुणावर आहे एलिमिनेशनची टांगती तलवार ? जाणून घ्या अखेरचे वोटिंग ट्रेंड्स

Bigg Boss Marathi Season 6 Final Voting Trends : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 चे अखेरचे वोटिंग ट्रेंड्स समोर आले आहेत. कोणाला मिळाली प्रेक्षकांची साथ आणि कोणावर आहे एलिमिनेशनची टांगती तलवार जाणून घेऊया.
Bigg Boss Marathi 6 Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सुरु होऊन चार आठवडे उलटले आहेत. चौथ्या आठवड्याचं एलिमिनेशन समोर येऊन ठाकलं आहे. याही वेळी आठ स्पर्धक नॉमिनेटेड आहेत. त्यात घरात डबल एव्हिक्शन होणार म्हणजे दोन स्पर्धक घराचा निरोप घेणार अशी चर्चा आहे. यातच वोटिंग ट्रेंड काय म्हणत आहेत जाणून घेऊया.

