Bigg Boss Marathi 6 : आयुष की ओमकार; कुणावर आहे एलिमिनेशनची टांगती तलवार ? जाणून घ्या अखेरचे वोटिंग ट्रेंड्स

Bigg Boss Marathi 6 Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 सुरु होऊन चार आठवडे उलटले आहेत. चौथ्या आठवड्याचं एलिमिनेशन समोर येऊन ठाकलं आहे. याही वेळी आठ स्पर्धक नॉमिनेटेड आहेत. त्यात घरात डबल एव्हिक्शन होणार म्हणजे दोन स्पर्धक घराचा निरोप घेणार अशी चर्चा आहे. यातच वोटिंग ट्रेंड काय म्हणत आहेत जाणून घेऊया. .बिग बॉस मराठी सीझन 6 ची चर्चा मागील सीझनप्रमाणे नसली तरीही काहीप्रमाणात प्रेक्षकांची मनं जिंकायला हा सीझन यशस्वी ठरला आहे. या आठवड्यात दिव्या शिंदे, रोशन भजनकर, सचिन कुमावत, राकेश बापट, अनुश्री माने, प्रभू शेळके, दीपाली सय्यद, आयुष संजीव, ओमकार राऊत हे स्पर्धक नॉमिनेटेड झाले आहेत. यातील कोण स्पर्धक बाहेर जाणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये आहे. .व्होटिंग ट्रेंडमध्ये बदलयावेळच्या वोटिंग ट्रेंडमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल पाहायला मिळाला आहे. सुरवातीच्या आठवड्यांमध्ये दीपाली सय्यद यांना भरभरून सपोर्ट पाहायला मिळत होता पण आता त्यांना प्रेक्षक कमी मत देत आहेत. तर आयुष संजीवलाही त्याचा गेम सुधारण्याची गरज आहे. कोण आहे डेंजर झोनमध्ये आणि कोण आहे सुरक्षित जाणून घेऊया. .यावेळी एक नंबरला वोटिंग ट्रेंडमध्ये आहे रोशन भजनकर, दोन नंबरला आहे दिव्या शिंदे, तीन नंबरला आहे सचिन कुमावत, चौथ्या नंबरला आहे राकेश बापट, पाचव्या नंबरला आहे प्रभू शेळके, सहाव्या नंबरला आहे अनुश्री माने, सातव्या नंबरला आयुष संजीव, आठव्या नंबरला ओमकार राऊत, नवव्या नंबरला आहे दीपाली सय्यद. .दीपाली सय्यद या आठवड्यात संपूर्ण वोटिंग ट्रेंडमध्ये सगळ्यात खालच्या स्थानावर आहे. ओमकार आणि आयुष संजीव हे सुद्धा डेंजर झोनमध्ये आहे. सोशल मीडिया रिपोर्टनुसार या आठवड्यात दीपाली आणि आयुष या आठवड्यात घराबाहेर जाऊ शकतात असं म्हटलं जातं. पण ऐनवेळेस गेम फिरणार आणि ओमकार राऊत घराबाहेर पडणार असंही होऊ शकतं. .बिग बॉसच्या घरातून कोण स्पर्धक बाहेर पडणार ? हे जाणून घेण्यासाठी प्रेक्षकांना रविवारची वाट पाहावी लागेल. तेव्हा पाहायला विसरू नका बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर..