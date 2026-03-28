अनफेअर एव्हिक्शन ! बिग बॉस मराठीला संकेत पाठकचा अलविदा; चाहते संतापले "स्क्रिप्टेड शो.."

Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये डबल एव्हिक्शन पार पडणार आहे. प्रभू शेळके बिग बॉस मराठीच्या घरातून बाहेर पडलाय. त्यातच आता दुसऱ्या एव्हीक्ट झालेल्या स्पर्धकाचं नाव समोर आलं आहे. जाणून घेऊया कोण आहे हा स्पर्धक. .यावेळी संकेत पाठक, सागर कारंडे, अनुश्री माने, प्रभू शेळके , रेवा कौरसे, दीपाली सय्यद आणि राकेश बापट हे एलिमिनेशनसाठी नॉमिनेट झाले. त्यामुळे आता डबल एव्हिक्शनमध्ये दुसरा स्पर्धक कोण असणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये होती. कोण आहे हा स्पर्धक ?.हा स्पर्धक आहे वाईल्ड कार्ड एंट्री घेतलेला संकेत पाठक. दोनच आठवड्यापूर्वी संकेतची वाईल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून एंट्री झाली. स्ट्रॉन्ग स्पर्धक म्हणून त्याचा कौतुक झालं. पण जवळपास दोन आठवड्यापूर्वी एंट्री झाल्यानंतर त्याच्या एक्झिटने अनेकांना धक्का बसणार आहे. .अनेकांनी कमेंट करत या एव्हिक्शनला अनफेअर म्हटलं आहे. तर काहींनी बिग बॉसवर स्क्रिप्टेड शोचा आरोप केलाय. तर काहींनी राकेश आणि विशालला पुढे आणण्यासाठीच संकेतला काढून टाकल्याचं म्हटलं आहे. .आता घरात समीकरणं बदलणार का ? घरात काय घडणार ? या प्रश्नांची उत्तर मिळवण्यासाठी पाहत राहा बिग बॉस मराठी सीझन 6 दररोज रात्री 8 वाजता फक्त कलर्स मराठीवर आणि जिओ हॉटस्टारवर कधीही.