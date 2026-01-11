Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठी 6 मध्ये ग्लॅमरस तडका! अभिनेत्री सोनाली राऊतची दमदार एन्ट्री

Sonali Raut’s Bold Comeback marathi bigg boss 6 : बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझन आजपासून सुरु झालाय. यंदाच्या सीझनमध्ये अभिनेत्री सोनाली राऊत ही अभिनेत्री पहायला मिळणार आहे. सोनाली राऊत ही नेहमीच चर्चेत असते. ती तिच्या बोल्ड आणि ग्लॅमरस लूकमुळे नेहमी चर्चेत असते . त्यामुळे यंदा बिग बॉसच्या घरात ग्लॅमरस तडका पहायला मिळणार आहे. .सोनाली राऊत ही बिग बॉस हिंदीच्या आठव्या सीझनमध्ये पहायला मिळाली होती. हिंदी बिग बॉसमध्ये तिची शेवटपर्यंत चर्चा होती. सोनाली ही एक मॉडेल आणि अभिनेत्री देखील आहे. ती 'द एक्सपोज' 'ग्रेट ग्रँड मस्ती' यी सिनेमात झळकली होती. .दरम्यान बिग बॉसच्या यंदाच्या सीझनमध्ये घरात ८०० दार आणि ९०० खिडक्या आहे. तसंच उडणारे कुलूक पहायला मिळणार आहे. मनोरंजन, नाट्य आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेला बिग बॉस मराठी 6 प्रेक्षकांना नक्कीच खिळवून ठेवणार आहे..900 दरवाजे आणि 800 खिडक्या, आजपासून बिग बॉस घरात स्पर्धकांचा खेळ रंगणार, पंख असलेली कुलूप, लपलेल्या चाव्या आणि बरच काही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.