Bigg Boss Marathi 6 : बिग बॉस मराठी 6 मध्ये ग्लॅमरस तडका! अभिनेत्री सोनाली राऊतची दमदार एन्ट्री

BIGG BOSS MARATHI SEASON 6: बिग बॉस मराठीचा सहावा सीझन आजपासून सुरू झाला असून यंदा प्रेक्षकांना मनोरंजनासोबतच ग्लॅमरचाही भरपूर डोस पाहायला मिळणार आहे. या सीझनमध्ये अभिनेत्री व मॉडेल सोनाली राऊत हिची एन्ट्री झाली
Apurva Kulkarni
Updated on

Sonali Raut’s Bold Comeback marathi bigg boss 6 : बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझन आजपासून सुरु झालाय. यंदाच्या सीझनमध्ये अभिनेत्री सोनाली राऊत ही अभिनेत्री पहायला मिळणार आहे. सोनाली राऊत ही नेहमीच चर्चेत असते. ती तिच्या बोल्ड आणि ग्लॅमरस लूकमुळे नेहमी चर्चेत असते . त्यामुळे यंदा बिग बॉसच्या घरात ग्लॅमरस तडका पहायला मिळणार आहे.

