Bigg Boss Marathi 6 : तिसऱ्या आठवड्यात धक्कादायक Eviction ? रेडिटच्या रिपोर्टनुसार बाहेर पडला 'हा' सदस्य

Bigg Boss Marathi 6 Bhaucha Dhakka : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 खूप गाजतो आहे. घरात धक्कादायक एव्हिक्शन होणार असल्याचं सोशल मीडियाच्या रिपोर्टमध्ये समोर आलं आहे. त्यातून दोन नावं चर्चेत आहेत.
Marathi Entertainment News : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी 6 चा तिसरा आठवडा बघता बघता संपला. घरातील राडे आणि भांडणांनी सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. त्यातच आज सीझनचा दुसरा भाऊंचा धक्का पार पडणार आहे. घरातून कोण बाहेर पडणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे.

