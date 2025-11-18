Premier

viral video : सूरज चव्हाणचा गृहप्रवेश! गुलीगतचं हक्काचं घर पाहिलंत का? मोठ्ठा हॉल, बाल्कनी.. जबरदस्त इंटरिअर आणि बरंच काही

Suraj Chavan Home Viral Video: गुलीगत सुरज चव्हाणने त्यांच्या हक्काच्या घरात प्रवेश केलाय. मोठा हॉल, बाल्कमी आणि इंटरिअर पाहून सगळेच शॉक झालेत. सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या घराचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय.
बिग बॉस मराठीतील पाचव्या पर्वातील विजेता ठरलेला सुरज चव्हाण नेहमीच चर्चेत असतो. सुरज चव्हाण बिग बॉसच्या घरात आपली छाप पाडत प्रेक्षकांच्या मनात घर निर्माण केलं. तसंच उत्तम खेळीतून बिग बॉसच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं. सुरज चव्हाणने ही ट्रॉफी जिंगकातच त्याचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. दरम्यान सुरजने बिग बॉसच्या घरात स्वत:चं एक हक्काचं घर असावं असं स्वप्न पाहिलं होतं. दरम्यान त्याचं हे स्वप्न आता सत्यात उतरलंय.

