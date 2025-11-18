viral video : सूरज चव्हाणचा गृहप्रवेश! गुलीगतचं हक्काचं घर पाहिलंत का? मोठ्ठा हॉल, बाल्कनी.. जबरदस्त इंटरिअर आणि बरंच काही

बिग बॉस मराठीतील पाचव्या पर्वातील विजेता ठरलेला सुरज चव्हाण नेहमीच चर्चेत असतो. सुरज चव्हाण बिग बॉसच्या घरात आपली छाप पाडत प्रेक्षकांच्या मनात घर निर्माण केलं. तसंच उत्तम खेळीतून बिग बॉसच्या ट्रॉफीवर आपलं नाव कोरलं. सुरज चव्हाणने ही ट्रॉफी जिंगकातच त्याचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण झाला. दरम्यान सुरजने बिग बॉसच्या घरात स्वत:चं एक हक्काचं घर असावं असं स्वप्न पाहिलं होतं. दरम्यान त्याचं हे स्वप्न आता सत्यात उतरलंय. .नुकतच सुरजने त्याच्या नव्या घरात प्रवेश केलाय. यावेळी त्याने व्हिडिओच्या माध्यमातून घराची झलक दाखवली. त्याचं घर, त्याच्या घरातील इंटिरियर पाहून सगळेच आवक झालेत. सुरजने शुन्यातून विश्व निर्माण केल्याचं अनेकांनी कमेंट्स करत त्यांच्या व्हिडिओवर शुभेच्छाचा वर्षाव केलाय. .सुरजने आपल्या कुटुंबासमवेत गृहप्रवेश केला. लवकरच सुरज चव्हाण लग्न करणार आहे. लग्नाआधी नव्या घरी आल्याने सुरज चव्हाणसह त्याचं कुटुंबीय खुप खुश आहे. सुरज चव्हाणला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 'बारामतीच्या सुपुत्राला लवकरात लवकर हक्काचं घर बांधून देण्यात येईल' असा शब्द दिला होता. आता त्या घरात सुरजचा गृहप्रवेश झालाय. .सुरजवर सध्या चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षावर होताना पहायला मिळतोय. अनेकांनी कमेंट करत त्याचं कौतूक केलय. तसंच शुन्यातून माणूस विश्व निर्माण करु शकतो, हे सुरजने दाखवलं अशा कमेट्स नेटकऱ्यांकडून येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झालाय. .Pankaj Tripathi: पंकज त्रिपाठी पुन्हा रंगभूमीकडे, लेक आशीचं ‘लैलाज’ नाटकातून रंगभूमीवर पदार्पण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.