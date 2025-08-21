Premier

गिरीश ओक-निवेदिता सराफची जोडी पुन्हा पहायला मिळणार, 'बिन लग्नाची गोष्ट'सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित, प्रिया बापट आणि उमेश कामतची गोड केमिस्ट्री

Girish Oak & Nivedita Saraf Join Priya Bapat-Umesh Kamat in Bin Lagnachi Gosht Movie: ‘बिन लग्नाची गोष्ट’ हा गोडवा, प्रेम आणि कौटुंबिक नात्यांचा प्रवास दाखवणारा सिनेमा आहे. प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची जोडी पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहायला मिळणार आहे.
Girish Oak & Nivedita Saraf Join Priya Bapat-Umesh Kamat in Bin Lagnachi Gosht Movie
Girish Oak & Nivedita Saraf Join Priya Bapat-Umesh Kamat in Bin Lagnachi Gosht Movieesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 बिन लग्नाची गोष्ट ट्रेलरमध्ये प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची गोड केमिस्ट्री दाखवली आहे.

2 गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ यांच्या खास भूमिकेमुळे चित्रपटात रंगत येते.

3 हा रोमँटिक कॉमेडी ड्रामा १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.

Loading content, please wait...
Priya Bapat
marathi
Marathi Actress
marathi actor
nivedita saraf
Entertainment news
umesh kamat
marathi celebrities
Dr Girish Oak
Trailer

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com