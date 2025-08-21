गिरीश ओक-निवेदिता सराफची जोडी पुन्हा पहायला मिळणार, 'बिन लग्नाची गोष्ट'सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित, प्रिया बापट आणि उमेश कामतची गोड केमिस्ट्री

1 बिन लग्नाची गोष्ट ट्रेलरमध्ये प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची गोड केमिस्ट्री दाखवली आहे.2 गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ यांच्या खास भूमिकेमुळे चित्रपटात रंगत येते.3 हा रोमँटिक कॉमेडी ड्रामा १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.. नात्यातील गोडवा, प्रेमाची गोष्ट आणि थोडसं हटके भांडण हे सगळं सांगणारी‘बिन लग्नाची गोष्ट’ ही गोड कथा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. त्यामुळे आता प्रेक्षकांना या चित्रपटाबाबत उत्सुकता लागली आहे. खऱ्या आयुष्यातील कपल प्रिया बापट आणि उमेश कामत यांची जोडी पुन्हा प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. दोघांची पडद्यावरची केमिस्ट्री यापूर्वीही प्रेक्षकांना भावली होती आणि त्यामुळेच आता या चित्रपटाबद्दलचीही उत्कंठा आधीपासूनच वाढलेली आहे. .ट्रेलरमध्ये कथा प्रिया, उमेश, निवेदिता सराफ आणि गिरीश ओक यांची दाखवण्यात आली आहे. ट्रेलरमध्ये प्रिया प्रेग्नन्ट असून, कामामुळे आणि छोट्या-मोठ्या गोष्टींमुळे प्रिया -उमेशमध्ये वाद होताना ट्रेलरमध्ये दिसून येतय. यावेळी दोघातील प्रेमही तितक्याच सहजतेने मांडण्यात आलं आहे. नात्यातील गोड-तिखट प्रसंग दाखवतानाच, घरातील मदतनीस म्हणून गिरीश ओक आणि निवेदिता सराफ येतात आणि तिथून सुरू होते ती खरी बिन लग्नाची गोष्ट. ट्रेलरमध्ये पुढे प्रिया काहीशी नाराज असल्याचे दाखवण्यात आलय. तिच्या नाराजीमागचे कारण काय? गिरीश-निवेदिताच्या अटी काय आहेत? आणि या चौघांच्या नात्यांचा हा प्रवास नेमका कुठे नेणार? यांची उत्तरं प्रेक्षकांना चित्रपटगृहातच मिळणार आहेत.. ट्रेलरमध्ये निवेदिता सराफ यांच्या पात्राचाही काही भूतकाळ असल्याचं कळतय. त्यात गिरीश ओक यांच्यासोबतची त्यांची अनोखी केमिस्ट्री, प्रिया-उमेश यांचा गोड संसार आणि या चौघांमधली संवादांची मजा हे सगळं प्रेक्षकांना लवकरच अनुभवता येणार आहे. येत्या १२ सप्टेंबर रोजी बिन लग्नाची गोष्ट हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे..या चित्रपटाची कथा समीर कुलकर्णी यांची आहे. तर सिनेमाचं दिग्दर्शन आदित्य इंगळे यांनी केलं आहे. प्रिया बापट, उमेश कामत, निवेदिता सराफ, गिरीश ओक, सुकन्या मोने आणि संजय मोने यांच्या दमदार प्रेक्षकांना चित्रपटात अनुभवता येणार आहे. गॉडगिफ्ट एंटरटेनमेंट प्रा. लि. आणि एस. एन. प्रॉडक्शन्स निर्मित बिन लग्नाची गोष्ट हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .FAQs.बिन लग्नाची गोष्ट हा चित्रपट कधी रिलीज होणार आहे?हा सिनेमा १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे.. या चित्रपटात मुख्य भूमिका कोण करत आहेत?प्रिया बापट आणि उमेश कामत मुख्य भूमिकेत आहेत.. सिनेमात अजून कोणते कलाकार आहेत?निवेदिता साराफ, गिरीश ओक, सुकन्या मोने आणि संजय मोने यांच्याही भूमिका आहेत. .या चित्रपटाचं दिग्दर्शन कोणी केलं आहे?आदित्य इंगळे यांनी दिग्दर्शन केलं आहे..लपंडाव मालिकेत सायली संजीव होती मुख्य भूमिकेत? तिला रिप्लेस करुन स्टार प्रवाहने घेतलं कृतिका देवला? चेतन वडनेरेनं सांगितलं खरं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.