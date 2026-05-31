'या' अभिनेत्रीच्या तोंडाचा येत होता वास, बॉबी देओलने किसिंग सीन देण्यास दिला स्पष्ट नकार, नक्की काय घडलेलं?

BOBBY DEOL OPENS UP ABOUT AN AWKWARD MOMENT DURING FILM SHOOT: बॉलिवूड विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता बॉबी देओल यांने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमात काम केलं. आश्रम सारख्या वेबसीरिजमध्ये त्यांने आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अॅनिमल सिनेमानंतर बॉबी देओलचं करिअर चांगलं जोमात आलं. बॉबीनं १९९५ मध्ये बरसात सिनेमातून सिनेसृष्टीत पदार्पण केलं. सध्या तो त्याच्या बंदर सिनेमामुळे चर्चेत आले. दरम्यान अशातच त्याने त्याच्या करिअरबद्दल आणि खासगी आयुष्याबद्दल खुलासा केलाय. .बॉबी देओलने एका मुलाखतीत अभिनेत्रींसोबतच्या कामाबद्दलचा अनुभव शेअर केलाय. मुलाखीत त्याने सांगितलं की, ट्विंकल खन्ना, मनीषा कोईराला आणि राणी मुखर्जी या अभिनेत्रींनी खूप त्रास दिला. ट्विंकल खन्नासोबत त्याचं भांडण झालं होतं. त्याबद्दलचा एक किस्सा त्याने शेअर केलाय. बॉबी म्हणाला की, 'मला लहानपणापासून पोटाच्या समस्या आहे. पोटाबद्दल नेहमीच माझ्या काही न काही झाल्याच्या तक्रारी असायच्या. यावरून ट्विंकल मला नेहमी चिडवायची.'.पुढे त्याने मनीषा कोईरालासोबतच्या एक किस्सा शेअर केला. तो म्हणाला की, 'मी मनीषासोबत गुप्त सिनेमातील बेचैनिया गाणं शूट करत होतो. या गाण्यात एका सीनमध्ये मला मनीषाच्या चिनवर म्हणजे हनुवटीवर किस करायचं होतं. परंतु जेव्हा मी तिच्या जवळ जात होतो तेव्हा तिच्या तोंडाची दुर्गंधी येत होती. कारण तिने सिनआधी कांदा असलेलं चाट खाल्लं होतं. त्यामुळे मला तिच्यासोबत इंटीमेट सीन करताना अडचण येत होती. तेव्हा मी सीन करण्यास नकार दिला आणि खरं कारण सांगितलं. त्यानंतर थोड्या वेळानं आमचं वेवस्थित शूट झालं.'.'जेव्हा त्याला आमची गरज...' पद्मिनी कोल्हापुरे रणवीर सिंगबद्दल म्हणाल्या.