'गोविंदा पंडितांना २ लाखांची देणगी देतो' सुनिता आहुजा भडकल्यानंतर गोविंदाने माफी मागितली, म्हणाला...

Bollywood News: बॉलिवूडचा लोकप्रिय अभिनेता गोविंदा आणि पत्नी सुनिता यांच्याबद्दल अनेक चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. काही दिवसापूर्वी दोघेही वेगळे होणार असं बोललं जात होतं. परंतु एका कार्यक्रमात दोघांनी एकत्र येत चर्चेला पुर्णविराम दिलाय. दरम्यान गोविंदाची पत्नी सुनिता ही नेहमीच तिच्या ब्लॉगमधून गोविंदावर आरोप करत असते. अनेक वेळा ती रडताना पहायला मिळतेय. अशाच मागच्या ब्लॉगमध्ये सुनिताने गंभीर आरोप केले. .सुनिताने म्हटलं होतं की, 'गोविंदा आमच्यासोबत राहत नसून तो वेगळा राहतो. मी आणि मुलं ४ बिएचके फ्लॅटमध्ये राहतो. परंतु तो आम्हाला पुरत नाही. त्यामुळे गोविंदाने आम्हाला 5 बिएचके फ्लॅट द्यावा. तसंच गोविंदा ज्योतिष आणि पंडितांवर खुप पैसे खर्च करतात. कधी कधी ते पुजेसाठी २ लाख रुपायंची देणगी सुद्धा देतात. गोविंदाच्या टीममध्ये अनेक निरुपयोगी लोक आहे. जे त्याला चुकीचा सल्ला देतात.'.दरम्यान सुनिताच्या या वक्तव्यावर गोविंदाने व्हिडिओ करत स्पष्टीकरण दिलं आहे. सुनिता आहूजा यांच्या विधानावर गोविंदाने माफी मागितली आहे. तसंच तिने पंडितांबद्दल केलेल्या विधानावर गोविंदाने विरोध दर्शवला आहे. .काय म्हणाला गोविंदा?गोविंदाने व्हिडिओ शेअर करत सांगितलं की, 'नमस्कार मी गोविंदा... मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, माझ्या कुटुंबाचे पंडित, आदरणीय मुकेश शुक्ला जी खुपच योग्य आणि प्रामाणिक आहेत. आमचं कुटुंब नेहमीच त्यांच्याशी जोडलेलं आहे. माझ्या पत्नीनं तुमच्याबद्दल केलेल्या अपशब्दाची मी जाहीर माफी मागतो. मी तिच्या वक्तव्याचं अजिबात समर्थन करत नाही. मला असं वाटतं, पंडितजी खुपच साधे आणि निष्पक्ष आहेत. ते कठीण काळात माझ्या सोबत होते. मी त्यांचा नेहमीच सन्मान करेल.'.सध्या गोविंदाचा माफी मागताचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओनंतर पुन्हा दोघांच्या नात्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अनेकांचं म्हणणं आहे की, दोघांना एकमेकांची मतं पटत दोघांमध्ये वितुष्ट आलय. अशा चर्चा नेटिझन्समध्ये रंगताना पहायला मिळताय.