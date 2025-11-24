Premier

'ये जवानी'ची जोडी परत येणार? रणबीर-दीपिका पुन्हा एकत्र काम करणार? दीपिकाच्या छोट्याशा रिअ‍ॅक्शनमुळे चाहत्यांमध्ये चर्चा

Ranbir Kapoor & Deepika Padukone Reunion Buzz:दीपिकाने एका नेटकऱ्याने रणबीर–दीपिकाला रोमँटिक कॉमेडीमध्ये कास्ट करण्याची केलेली विनंती असलेला व्हिडिओ ‘लाइक’ केल्यानंतर दोघे पुन्हा एकत्र स्क्रीनवर दिसणार का याबद्दल चर्चांना उधाण आलं आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आवडत्या ऑन-स्क्रीन जोड्यांपैकी एक म्हणून रणबीर कपूर आणि दीपिका पदुकोणचे नाव घेतले जाते. 'बचना ए हसीनी', 'ये जवानी है दिवानी' आणि 'तमाशा' या तिन्ही चित्रपटांतील त्यांच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांना भुरळ घातली होती. त्यामुळे या जोडीला पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची चाहत्यांची इच्छा अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे.

