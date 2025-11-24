हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वात आवडत्या ऑन-स्क्रीन जोड्यांपैकी एक म्हणून रणबीर कपूर आणि दीपिका पदुकोणचे नाव घेतले जाते. 'बचना ए हसीनी', 'ये जवानी है दिवानी' आणि 'तमाशा' या तिन्ही चित्रपटांतील त्यांच्या केमिस्ट्रीने प्रेक्षकांना भुरळ घातली होती. त्यामुळे या जोडीला पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची चाहत्यांची इच्छा अनेक वर्षांपासून व्यक्त केली जात आहे. .दोघांनी ये जवानी है दिवानी या सिनेमातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. या सिनेमातून दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. चाहते गेल्या अनेक दिवसापासून दोघांना एकत्र पाहण्याच्या प्रतिक्षेत होते. दरम्यान अशातच आता दीपिका पादुकोणच्या एका कृतीमुळे दोघे पुन्हा एकत्र काम करणार का अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. .अलीकडेच सोशल मीडियावर एका नेटकऱ्याने निर्माते आणि दिग्दर्शकांना रणबीर आणि दीपिकाला पुन्हा एखाद्या रोमँटिक कॉमेडीमध्ये कास्ट करण्याची विनंती केली. या व्हिडिओने कमी वेळातच अनेकांचे लाईक्स कमेंट्स आलेलं पहायला मिळालं. आश्चर्य म्हणजे दीपिका पदुकोणनेही तो व्हिडिओ 'लाइक' केला. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये तर्कवितर्क सुरू झाले की दीपिकाही रणबीरसोबत पुन्हा स्क्रीन शेअर करण्यास उत्सुक आहे का? परंतु याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा नसली तरी दीपिकेच्या या छोट्याशा रिअॅक्शनने चाहत्यांची अपेक्षा आणखी वाढवली आहे. .रणबीर कपूर सध्या संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित 'लव्ह अँड वॉर'मध्ये आलिया भट्ट आणि विकी कौशलसोबत झळकणार आहे. तसेच, दीपिका पदुकोण 'किंग' या चित्रपटात शाहरुख खानसोबत झळकणार आहे. त्यामुळे दोघांचा सिनेमा कधी पहायला मिळेल हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. ."मला हिंदीतून सशक्त भूमिकांची ऑफर" ओटीटीवर काम करण्याबद्दल मुक्ताचा खुलासा; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.