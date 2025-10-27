Premier

'रागात कुठे चाललास?' जेनिलिया-रितेशच्या 'टोमॅटो जोक'वर नेटकरी फिदा, रितेश म्हणाला...'देख तो तुम्हे भी लाया था'

Riteish Deshmukh’s Funny Banter with Genelia Goes Viral: सध्या सोशल मीडियावर रितेश जेनिलायाचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये रितेश जेनिलियाची मजा घेताना पहायला मिळतोय. नेटकऱ्यांचा त्यांचा व्हिडिओ प्रचंड आवडला आहे.
Riteish Deshmukh: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलियाची जोडी घराघरात पोहचली आहे. महाराष्ट्राची लाडकी सून म्हणून जेनिलियाला ओळखलं जातं. तीचं साधेपण चाहत्यांना प्रचंड भावतं. तसचं सोशल मीडियावर दोघेही नेहमीच सक्रीय असतात. अशातच आता इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर जेनिलियाने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये रितेश-जेनिलियाचा मजेशीर अंदाज पहायला मिळालाय. सध्या त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.

