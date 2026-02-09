Premier

'मला शोले सिनेमाचे पैसेच दिले गेले नाही' सचिन पिळगांवकरांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले...'सिनेमासाठी मी मदत..'

SACHIN PILGAONKAR REVEALS HE WAS NOT PAID FOR SHOLAY : अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी शोले चित्रपटाच्या काळातील एक खास अनुभव सांगितला आहे. त्यांनी सांगितले की, या सिनेमासाठी त्यांना पैसे मिळाले नव्हते, मात्र दिग्दर्शकांनी त्यांना एअर कुलर भेट दिला होता.
Sachin Pilgaonkar Makes Big Claim About Working During Sholay Era: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी हिंदी-मराठी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनयासह त्यांनी उत्तम दिग्दर्शन सुद्धा केलं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच एका महोत्सवात सचिन पिळगांवकर यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी शोले सिनेमावेळी पैसे दिले नसल्याचं म्हटलंय.

