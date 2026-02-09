'मला शोले सिनेमाचे पैसेच दिले गेले नाही' सचिन पिळगांवकरांनी केला मोठा खुलासा, म्हणाले...'सिनेमासाठी मी मदत..'

Sachin Pilgaonkar Makes Big Claim About Working During Sholay Era: अभिनेते सचिन पिळगावकर यांनी हिंदी-मराठी सिनेसृष्टीत आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. अभिनयासह त्यांनी उत्तम दिग्दर्शन सुद्धा केलं. त्यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच एका महोत्सवात सचिन पिळगांवकर यांनी मोठा खुलासा केला आहे. त्यांनी शोले सिनेमावेळी पैसे दिले नसल्याचं म्हटलंय. .नुकताच पणजीतील कांपाल इथं पुस्तक महोत्सव पार पडला. या महोत्सवामध्ये सचिन पिळगावकरांनी उपस्थिती लावली होती. यावेळी बोलताना त्यांनी शोले सिनेमाबद्दल मोठा खुलासा केलाय. ते म्हणाले की, 'शोले सिनेमात मी सहाय्यक म्हणून काम केलं नसून ती मी दिग्दर्शकाला केलेली एक छोटीसी मदत होती' .तसंच पुढे बोलताना सचिन पिळगांवकर म्हणाले की, 'शोले सिनेमा मिळण्याआधी मी रमेश सिप्पी यांच्या ब्रम्हचारी सिनेमात काम केले होतं. परंतु शोले हा सिनेमा नशिबानं बनला. तसंच सिनेमातील अहमदचा मृत्यू हा सिनेमासाठी टर्निंग पाईंट ठरला. रमेश सिप्पी यांच्यासाठी तो सुपरडुपर हिट ठरला. तसंच दिग्दर्शकांनी मला या सिनेमासाठी पैसे दिले नाही. परंतु 1975 मध्ये एअर कुलर भेट म्हणून दिला.'.तसंच पुढे लक्ष्मीकांत बेर्डेबद्दल बोलताना सचिन म्हणाले की, 'लक्ष्मीकांत हा प्रसिद्ध कलाकार तर होताच, परंतु तो त्याच्या दहापटीनं चांगला माणूस सुद्धा होता. माझी 'हाच माझा मार्ग' पुस्तकाची तिसरी आवृत्ती आलीय. त्यामध्ये मी अतिरिक्त माहिती समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केलाय' असंही पिळगांवकर मुलाखतीत बोलताना म्हणाले. .प्रत्येक सिनेमात काम करताना निर्मिती सावंतना हव्या असतात 'या' दोन गोष्टी; स्वतः केला खुलासा, म्हणाल्या, 'पहिली म्हणजे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.