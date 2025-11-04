Premier

59 वर्षाच्या सलमानचा शर्टलेस लूक पाहून तरुणी घायाळ, सिक्स पॅक आणि अ‍ॅब्स पाहून अनेकांचं हार्टफेल

Salman Khan’s Shirtless Comeback Shocks Fans: बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान सध्या त्याच्या नवीन ‘बॅटल ऑफ गलवान’ सिनेमासाठी फिटनेसवर जोर देत आहे. नुकतेच त्याने सोशल मीडियावर शर्टलेस फोटो शेअर करत चाहत्यांना थक्क केलं आहे.
Apurva Kulkarni
बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. एक काळ असा होता ज्यामध्ये प्रत्येक सिनेमामध्ये सलमान खानची हवा असायची. सलमान खान आता वयाची ६० गाठत आहे. पुढच्या महिन्यात आपला भाईजान 60 वर्षाचा होणार आहे. परंतु साठीत आलेला भाईजान आजही विशीमधल्या मुलींना घायाळ करतो.

