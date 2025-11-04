बॉलिवूडचा भाईजान सलमान खान याने आपल्या अभिनयाच्या जोरावर स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केलीय. एक काळ असा होता ज्यामध्ये प्रत्येक सिनेमामध्ये सलमान खानची हवा असायची. सलमान खान आता वयाची ६० गाठत आहे. पुढच्या महिन्यात आपला भाईजान 60 वर्षाचा होणार आहे. परंतु साठीत आलेला भाईजान आजही विशीमधल्या मुलींना घायाळ करतो. .सर्वांचा लाडक्या भाईजानच्या फिटनेस, सिक्स पॅक्स आणि कडक बॉडीची नेहमी चर्चा होताना पहायला मिळते. त्याची बॉडीची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते वाट बघत असतात. परंतु गेल्या काही दिवसापासून त्याचं वाढलेलं पोट, वजन आणि आजारामुळे त्याचा लूकमध्ये बदल झाला. मात्र भाईजनने सोशल मीडियावर असे काही फोटो पोस्ट केलेत की, ते पाहून सगळेच शॉक झालेत. .सलमान खान 'बॅटल ऑफ गलवान' या सिनेमासाठी खूप मेहनत घेत आहे. यासाठी त्याने जीम सुद्धा सुरु केली आहे. दिवसरात्र तो घाम गाळताना पहायला मिळतो. दरम्यान त्याच्या या सगळ्या कष्टाचं फळ आता दिसतय. भाईजाननं त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर शर्टलेस फोटो शेअर केलेत. त्या फोटोला कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'काही कमावायचं असेल तर काही न काही गमवावं लागतं, आणि हे मी न गमावता केलय.' असं तो त्याच्या पोस्टमध्ये म्हटला. .सलमान खानचा हा लूक पाहून सगळे शॉक झालेत. काही मिनिटातच भाईजानच्या पोस्टला 6 लाखांपेक्षा जास्त लाईक्स आले. त्याच्या फोटोवर 'सलमान खान इज बँक' अशा कमेट्स येताना पहायला मिळत होत्या. तसंच त्याच्या पोस्टवर वरुन धवन, मनीष पॉल, अर्जुन बिजलानी यांनी सुद्धा कौतूक केलय. 'फिरसे राज करने के लिए तयार' अशा कमेंट्स पोस्टवर आल्या होत्या. .दरम्यान सलमान खानबद्दल बोलायचं झालं तर सध्या तो बिग बॉस 19 ला होस्ट करत आहे. त्याची विकेंड वॉरची सगळीकडे चर्चा असते. तसंच तो त्याच्या सिनेमासाठी मेहनत सुद्धा घेत आहे. चाहत्यांना त्याच्या बॅटल ऑफ गलवान सिनेमाकडून अपेक्षा आहेत. .धक्कादायक! वर्षभरापासून UAE च्या तुरुंगात आहे सेलिना जेटलीचा भाऊ; भावासाठी झगडतेय अभिनेत्री, नेमकं प्रकरण काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.