‘रा वन’ पुन्हा जिवंत होणार? शाहरुख खानने दिला सीक्वेलचा हिंट

अभिनेता शाहरुख खान याने अनेक सुपरहिट चित्रपटत दिले. एक काळ असा होता जेव्हा फक्त आणि फक्त किंग खानची चर्चा असायची. शाहरुख खान असलेल्या चित्रपटात नेहमीच एक वेगळी कथा असायची. अनेक थ्रीलर, रोमँटिक आणि इमोशनल अशा वेगवेगळ्या अभिनयातून किंग खान प्रेक्षकांच्या मनात घर करुन आहे. काही दिवसापूर्वीच शाहरुख 60 वर्षाचा झाला. परंतु त्याची अजूनही तितकीच क्रेझ त्याच्या चाहत्यांमध्ये पहायला मिळाली..अभिनेता शाहरुख खान आपल्या प्रत्येक भूमिकेला वेगळा आयाम देण्यासाठी ओळखला जातो. मात्र १४ वर्षापूर्वी शाहरुखने एका नवीन अवतारात सुपरहीरोच्या रुपात प्रेक्षकांना मोहून टाकले होते. २०११ मध्ये अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित 'रा वन' चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. रेड चिलीज एंटरटेन्मेंटच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट त्या काळातील सर्वात महागडा भारतीय चित्रपट ठरला. .अलीकडेच शाहरुखने 'रा-वन २' बाबत मोठं वक्तव्य केलं. तो म्हणाला, "जर दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा तयार झाले तर आम्ही नक्कीच सीक्वेल करू. आम्ही या चित्रपटावर खूप मेहनत घेतली होती. योग्य वेळ आला तर 'रा-वन पुन्हा जिवंत होऊ शकतो" आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात 'रा वन'सारख्या कथेला अधिक प्रतिसाद मिळू शकतो, असं शाहरुखचं मत आहे..शाहरुखच्या या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर रावनचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार अशा चर्चा रंगत आहे. त्यामुळे किंग खानचे चाहते रावन २ सिनेमाची आतुरतेने वाट पाहत आहे. आता हा सिनेमा कधी प्रदर्शित होतो आणि पुन्हा किंग खान रावन अवतारात पहायला मिळणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..