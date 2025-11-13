Premier

Viral Video: 'चु**** के तरह मत करो...' धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर उभ्या फोटोग्राफरवर संतापला सनी देओल, म्हणाला...'लाज नाही वाटत?'

SUNNY DEOL LOSES COOL AT PAPARAZZI OUTSIDE DHARMENDRA’S HOUSE | VIRAL VIDEO : सध्या सोशल मीडियावर सनी देओल याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो घराबाहेर उभ्या असलेल्या पापाराझीवर भडकताना दिसत आहे. सध्या सोशल मीडियावर त्याच्या व्हिडिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.
SUNNY DEOL LOSES COOL AT PAPARAZZI OUTSIDE DHARMENDRA’S HOUSE | VIRAL VIDEO

SUNNY DEOL LOSES COOL AT PAPARAZZI OUTSIDE DHARMENDRA’S HOUSE | VIRAL VIDEO

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Sunny Deol Scolds Paparazzi : बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु बुधवारी त्यांच्या तब्येतीत काही सुधारणा असल्याने त्यांना डिचार्ज देण्यात आला. आता धर्मेंद्र यांच्यावर घरीच उपचार करण्याचा निर्णय त्यांच्या कुंटुबाने घेतला आहे. अशातच धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर अनेक पापाराझी फोटो, व्हिडिओ काढताना दिसत आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र यांचा मुलगा सनी देओल चांगलाच भडकलेला पहायला मिळला. त्याने पापाराझींना कडक शब्दांत सुनावलंय.

Loading content, please wait...
bollywood
viral
bollywood actors
video viral
paparazzi
Entertainment news
Sunny Deol
Entertainment Field
viral video
viral post
bollywod actor
Dharmendra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com