Viral Video: 'चु**** के तरह मत करो...' धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर उभ्या फोटोग्राफरवर संतापला सनी देओल, म्हणाला...'लाज नाही वाटत?'

Sunny Deol Scolds Paparazzi : बॉलिवूडमधील ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. परंतु बुधवारी त्यांच्या तब्येतीत काही सुधारणा असल्याने त्यांना डिचार्ज देण्यात आला. आता धर्मेंद्र यांच्यावर घरीच उपचार करण्याचा निर्णय त्यांच्या कुंटुबाने घेतला आहे. अशातच धर्मेंद्र यांच्या घराबाहेर अनेक पापाराझी फोटो, व्हिडिओ काढताना दिसत आहे. त्यामुळे धर्मेंद्र यांचा मुलगा सनी देओल चांगलाच भडकलेला पहायला मिळला. त्याने पापाराझींना कडक शब्दांत सुनावलंय. .सोशल मीडियावर सनी देओल याचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये सनी देओल प्रंचड रागात दिसत आहे. चिडत चिडत तो रस्त्यावर येताना पहायला मिळतोय. त्यावेळी त्याचे बॉडीगार्डही त्याच्यासोबत होते. सनी देओल समोर उभ्या असलेल्या पापाराझी आणि मीडियावर भडकतो आणि म्हणतो...'तुमच्या घरात आई वडिल, मुलं नाहीत का? तरीही का चु*** सारखं व्हिडिओ काढताय. लाज कशी वाटत नाही?' .त्यानंतर सनी देओल सुरक्षा रक्षकांकडे जातो, आणि कडक शब्दात त्यांना निर्देश देतो. सनी देओलचा राग पाहताच उभे असलेले पापाराझी आणि मीडियाही मागे हटतात. सध्या सनी देओलचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर सनीची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .धर्मेंद्र यांची तब्येत आता कशी?धर्मेंद्र यांना बुधवारी ब्रीच कँन्डी रुग्णालयातून डिचार्ज देण्यात आला. बॉबी देओल आणि सनी देओल भेटायला गेले असताना त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आलाय. त्यांच्यावर आता पुढील उपचार घरी करण्यात येणार आहे. दरम्यान पत्नी हेमा मालिनी यांनी त्यांच्या तब्येतीबाबत अपडेट दिले आहे. त्यांनी म्हटलं की, 'आता सगळं देवाच्या हातात आहे. माझी मुलं रात्र रात्र झोपत नाहीत. मला खचून जाऊन चालणार नाही. माझ्यावर खुप जबाबदारी आहे. परंतु आता त्यांना घरी आणलं आहे. त्यामुळे थोडं बरं वाटतय.'.Viral Video :पायरी चढताना पाय अडकला अन् जमिनीवर जोरात आदळले जितेंद्र; व्हिडिओ पाहून चाहते चिंतेत