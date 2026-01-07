'आमचा आशेचा किरण' विकी आणि कतरिनाने दाखवली मुलाची पहिली झलक, नावही ठेवलं खास, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

Vicky Kaushal & Katrina Kaif Son: अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे सिनेसृष्टीतील सगळ्यांचं आवडतं जोडपं आहे. काही महिन्यापूर्वी या जोडप्याला पुत्ररत्न प्राप्त झालं. तेव्हा त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. विकी आणि कतरिना यांनी त्यांच्या बाळाबद्दलची फारशी माहिती सार्वजनिक केलेली नव्हती. परंतु अखेर अभिनेत्री कॅटरिनाने बाळाचं नाव जाहीर केलय. सोशल मीडियावर तिने बाळाचा फोटो देखील पोस्ट केला आहे. .विकी कौशल आणि कॅटरिनाने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय. कॅटरिनानं तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर बाळाची झलक दाखवली आहे. तसंच त्याचं नावही जाहीर केलं आहे. कॅटरीना आणि विकीच्या बेबी बॉयचं नाव 'विहान कौशल' असं ठेवण्यात आलं आहे. .या पोस्टमध्ये बाळाचा चेहरा पूर्णपणे दाखवला नसला तरी, त्याच्या हाताची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. पोस्ट शेअर करत कॅटरिनाने कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'आमचा आशेचा किरण .... विहान कौशल.. खरंच आयुष्य खुप सुंदर आहे. एका क्षणात आमचं आयुष्य बदलून गेलं.' असं तिने लिहलय. सध्या चाहत्यांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होताना पहायला मिळतोय. .बायकोसोबत घटस्फोट घेतला आणि पुन्हा तिच्याच प्रेमात पडला, आता तिलाच डेट करतोय 'हा' प्रसिद्ध अभिनेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.