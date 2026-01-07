Premier

'आमचा आशेचा किरण' विकी आणि कतरिनाने दाखवली मुलाची पहिली झलक, नावही ठेवलं खास, पोस्ट शेअर करत म्हणाली...

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF REVEAL FIRST GLIMPSE OF BABY BOY NAME: विक्की कौशल आणि कतरिना कैफ यांनी आपल्या बाळाची पहिली झलक आणि नाव जाहीर केलं. कतरिनाच्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये बाळाचा हात दाखवून त्यांनी चाहत्यांसोबत हा आनंद साजरा केला.
VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF

VICKY KAUSHAL AND KATRINA KAIF REVEAL NAME

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Vicky Kaushal & Katrina Kaif Son: अभिनेता विकी कौशल आणि कतरिना कैफ हे सिनेसृष्टीतील सगळ्यांचं आवडतं जोडपं आहे. काही महिन्यापूर्वी या जोडप्याला पुत्ररत्न प्राप्त झालं. तेव्हा त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला. विकी आणि कतरिना यांनी त्यांच्या बाळाबद्दलची फारशी माहिती सार्वजनिक केलेली नव्हती. परंतु अखेर अभिनेत्री कॅटरिनाने बाळाचं नाव जाहीर केलय. सोशल मीडियावर तिने बाळाचा फोटो देखील पोस्ट केला आहे.

Loading content, please wait...
viral
Actor
actress
vicky kaushal
instagram
bollywood actress
Entertainment news
katrina kaif
instagram post
bollywod actor
Katrina Kaif Baby

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com