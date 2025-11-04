'आमचे पैसे परत करा...' माधुरी दीक्षितवर चाहते नाराज, ड्रीम गर्लने असं काय केलं? VIRAL VIDEO

Bollywood News: बॉलिवूडमधील ड्रीम गर्ल माधुरी दीक्षित हिचा मोठा चाहतावर्ग आहेत. माधुरीच्या दिसण्याचे, डान्सचे तसंच साधेपणाचे अनेक चाहते आहेत. सिनेमातील अभिनय आणि तिचा हटके अंदाज प्रेक्षकांना प्रचंड भावतो. त्यामुळे माधुरीचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिची आजही तितकीच चाहत्यांमध्ये क्रेझ आहे. ड्रीम गर्लची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. दरम्यान यावेळी माधुरी वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय..पण यावेळी सगळ्यांची लाडकी ड्रीम गर्लवर चाहते नाराज झाले आहेत. कारण माधुरीचा चाहत्यांसाठी खास शो आयोजित करण्यात आला होता. 2 नोव्हेंबरपासून ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत हा शो सुरु राहणार होता. माधुरीने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट करत तिच्या कार्यक्रमाची माहिती दिली होती. यावेळी तिनं म्हटलं होत की, 'मी खूप उत्सूक आहे. मी लवकरच माझ्या पुढच्या अमेरिका आणि कॅनडा टूरची घोषणा करणार आहे. मी सगळ्यांना भेटायला खूप आतूर आहे.' असं तिने तिच्या व्हिडिओमध्ये म्हटलं होतं. .परंतु प्रत्यक्षात काही वेगळंच घडलं. माधुरीचा पहिला कार्यक्रम 2 नोव्हेंबर रोजी पार पडला. यावेळी तिला बघायला मिळणार म्हणून चाहते आतुरतेने वाट पाहत होते. परंतु तिच्या एका वागण्याने चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. ठरलेल्या कार्यक्रमात माधुरी 3 तास उशीरा पोहचल्याने चाहत्यांनी नाराजी व्यक्त केलीय. चाहत्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत पैसे परत सुद्धा मागितलेत. .एका चाहत्याने इन्स्टाग्रामवर माधुरीला पोस्ट करत नाराजी व्यक्त केलीय. या व्हिडिओ खाली कार्य़क्रमात उपस्थित असलेल्या व्यक्तींनी सुद्धा कमेट्स केल्या आहे. यावेळी काही नेटकऱ्यांनी असं म्हटलय की, 'जर मला कोणी विचारलं तर मी सांगेन की, माधुरीच्या कार्यक्रमाला जाऊ नका, तुमचे पैसे वाचवा.' असं तिने लिहलय. तर दुसऱ्या चाहत्याने लिहलं की, 'आजवरचा सगळ्यात वाईट शो होता. हिला सेलिब्रेटींच्या वेळेची किंमत नाही. तीन तास उशीरा निरर्थक गप्पा उगाच झाल्या.'.मलायकाचा बॉयफ्रेंड? फिटनेस क्वीनसोबत दिसणारा तो मिस्ट्री मॅन कोण? अभिनेत्रीपेक्षा 17 वर्षांनी आहे लहान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.