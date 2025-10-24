Premier

मलायका-अर्जुन पुन्हा एकत्र? एक्स बॉयफ्रेंडने दिलेल्या खास पद्धतीने शुभेच्छा, म्हणाला...'नेहमी तु अशीच...'

Malaika Arora Receives Heartfelt Birthday Wishes from Ex-Boyfriend Arjun Kapoor: मलायका अरोरा हिच्या वाढदिवसानिमित्त एक्स बॉयफ्रेंडने आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने शुभेच्छा दिल्या आहे. त्याची पोस्ट पाहून दोघे पुन्हा एकत्र आले की काय अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय.
Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: बॉलिवूडची सर्वांत सुंदर आणि फिटनेस क्वीन मलायका आरोरा हिने तिचा 52 वाढदिवस साजरा केला. तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिला अनेक सेलिब्रिटींनी शुभेच्छा दिल्या. अनेक चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. परंतु या सगळ्यात चर्चेत आली ती, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर याची पोस्ट. त्याने एकदम खास पद्धतीने तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.

