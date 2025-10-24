मलायका-अर्जुन पुन्हा एकत्र? एक्स बॉयफ्रेंडने दिलेल्या खास पद्धतीने शुभेच्छा, म्हणाला...'नेहमी तु अशीच...'

Bollywood News: बॉलिवूडची सर्वांत सुंदर आणि फिटनेस क्वीन मलायका आरोरा हिने तिचा 52 वाढदिवस साजरा केला. तिच्या वाढदिवसानिमित्त तिला अनेक सेलिब्रिटींनी शुभेच्छा दिल्या. अनेक चाहत्यांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला. परंतु या सगळ्यात चर्चेत आली ती, एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर याची पोस्ट. त्याने एकदम खास पद्धतीने तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत..मलायका अरोरा आणि अर्जुन कपूर हे सहा वर्षापासून रिलेशिपमध्ये होते. परंतु गेल्या वर्षी काही कारणास्तव दोघांचं ब्रेकअप झालं. परंतु अजूनही त्यांच्यात मैत्री कायम आहे. दरम्यान अशातच आता अर्जुनने मलायकाच्या वाढदिवसानिमित्त खास स्टोरी शेअर केली होती. या स्टोरीवर त्याने मलायकाचा सुंदर फोटो शेअर केला होता. तो फोटो पॅरिसमधला होता. त्या फोटोमध्ये मलायका आयफेल टॉवरसमोर पोज देताना दिसत आहे..त्याने इन्स्टाग्राम स्टोरीवर तिचा फोटो पोस्ट करत कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'वाढदिवसाच्या शुभेच्छा मलायका, अशीच आयुष्यात उंच भरारी घेत रहा. तसंच नेहमी हसत राहा आणि सतत नवनवीन गोष्टीचा शोध घेत राहा.' अर्जुनही ही स्टोरी सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..अर्जुननं शेअर केलेल्या या पोस्टनं अनेकांचं लक्ष वेधून घेतलय. तसंच दोघांचं नातं तुटलं असलं तरी दोघांतील जिव्हाळा कायम असल्याच्या प्रतिक्रिया नेटकऱ्यांकडून व्यक्त केल्या जाताय. तर अनेक नेटकऱ्यांमध्ये ते पुन्हा एकत्र आलेत का? अशा चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर मलायका आणि अर्जुनची मोठी चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .मलायका नेहमीच तिच्या राहिनामान आणि फॅशन तसंच इतक्या वयातही फिटनेसमुळे ओळखळी जाते. ती तिच्या फिटनेसमुळे कायम चर्चेत असते. तिचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. नुकतीच ती थामा चित्रपटात पहायला मिळाली होती. .एकदम क्यूट! शशांक केतकराच्या लेकीला पाहिलत? दिवाळीनिमित्त शेअर केला खास फॅमिली फोटो.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.