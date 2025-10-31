राखी सावंतने सलमानसाठी खरंच दोन्ही किडन्या विकल्या? म्हणाली...'आलेल्या पैशातून मौल्यवान वस्तू...'

Bollywood News: राखी सावंत दुबईतून पुन्हा भारतात परत आलीय. तेव्हापासून तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ती तिच्या हटके अंदाजात आणि अजब स्टाइलसह चाहत्यांसमोर येताना पहायला मिळतेय. भारतात आल्या आल्या तिने तमन्ना भाटियावर निशाणा साधलाय. तसंच बिग बॉस 19 ची स्पर्धक तान्या मित्तलवरही निशाना साधलाय. .राखी सावंतने नुकतीच एका कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती. तेव्हा तिथं तिने तिच्या दोन्ही किडन्या विकून एक खास वस्तू खरेदी केल्याचा दावा केला. तसंच सलमानसाठी सोन्याची अंगठी खरेदी केल्याचंही म्हटलय. तिचं हे वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरलं आहे. तिचा दावा खरा आहे का? असा सवाल नेटकऱ्यांना पडलाय. .राखी सावंत एका कार्यक्रमात बोलताना म्हणाली की, 'मी माझ्या दोन्ही किडन्या विकून सगळं काही खरेदी केलं. मी किडन्या विकून सोन्यीच पर्स खरेदी केली. एवढंच नाही तर सलमान भाईसाठी मोठी सोन्याची अंगठी खरेदी केलीय. मी हे सगळं माझ्या किडन्या विकून घेतलं.' पुढं बोलताना ती असही म्हणाली की, 'मी सलमानसाठी किडन्या काय काहीही विकू शकते' .राखी सावंत सलमान खानला भाऊ मानते. तिचं तिच्या भावावर जीवापाड प्रेम आहे. तिच्या कठीण काळात सलमान खानने तिची खुप मदत केली होती. जेव्हा पण संधी मिळेल तेव्हा राखी सावंत सलमानची बाजू घेताना दिसते. अभिनव कश्पने सलमानवर आणि त्याच्या कुटुंबावर आरोप केल्यास राखीने त्याला सडेतोड उत्तर दिलं होतं. .प्राजक्ता माळीला लग्नाचा फोबिया? मुलाखतीत बोलताना म्हणाली...'मला लग्न करायचंय पण...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.