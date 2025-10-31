Premier

राखी सावंतने सलमानसाठी खरंच दोन्ही किडन्या विकल्या? म्हणाली...'आलेल्या पैशातून मौल्यवान वस्तू...'

Rakhi Sawant’s Shocking Statement About Selling Kidneys for Salman Goes Viral: राखी सावंतचा एक वक्तव्य चर्चेत आलं आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना राखी सावंत म्हणाली की, 'सलमान खानसाठी एक खास वस्तू खरेदी करण्यासाठी मी माझ्या दोन्ही किडन्या विकल्या.
Apurva Kulkarni
Bollywood News: राखी सावंत दुबईतून पुन्हा भारतात परत आलीय. तेव्हापासून तिचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ती तिच्या हटके अंदाजात आणि अजब स्टाइलसह चाहत्यांसमोर येताना पहायला मिळतेय. भारतात आल्या आल्या तिने तमन्ना भाटियावर निशाणा साधलाय. तसंच बिग बॉस 19 ची स्पर्धक तान्या मित्तलवरही निशाना साधलाय.

