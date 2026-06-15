भर गर्दीत रश्मिकाने घेतली विजयची खास काळजी; viral video पाहून नेटकरी म्हणाले, ‘अशी बायको सगळ्यांनाच मिळो!’

रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा हे सध्या मनोरंजन क्षेत्रातील सर्वात चर्चेत असलेलं जोडपं मानलं जातंय. दोघांच्या डेटिंग काळापासून ते त्यांच्या लग्न आणि नंतर रिसेप्शनपर्यंत त्यांच्याबद्दल चर्चा चालूच होत्या. मात्र या सगळ्यात सर्वांच्या लक्षात राहिली, ती एक गोष्ट म्हणजे रश्मिका आणि विजयने त्याच्या गावाकडील सरकारी शाळेत शिकणाऱ्या हुशार विद्यार्थ्यांसाठी देऊ करणार असलेली स्कॉलरशिप. हेच प्रॉमिस पूर्ण करण्यासाठी हे जोडपं तेलंगणातील अचंपेट मंडलमधील थुम्मनपेट गावाला भेट देण्यासाठी गेलं होतं. यावेळी त्यांनी हुशार विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजनेची घोषणा केली. याच कार्यक्रमादरम्यानचा एक खास क्षण सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे..गर्दीत उभे असताना रश्मिकाने टिश्यूने विजयच्या कपाळावरचा घाम हलकाच पुसला आणि त्याची मिशीदेखील व्यवस्थित केली. या दोघांचा हा व्हिडिओ चाहत्यांना प्रचंड भावला असून त्यावर भरपूर प्रतिक्रिया मिळताना दिसत आहेत..यानंतर विजयने इन्स्टाग्रामवर या भेटीतले काही फोटोज शेअर केले. या फोटोंमध्ये रश्मिकासोबत त्याचे आई-वडीलही दिसत आहेत. फोटो पोस्ट करत विजयने सांगितलं की, स्कॉलरशिप उपक्रमाचं पहिलं वर्ष यशस्वीपणे पूर्ण झालं आहे. 45 शाळांमधील 180 विद्यार्थ्यांना मदत करता आली याचा आनंद आहे. तसंच 2027 मध्ये पुन्हा भेटून हा उपक्रम आणखी मोठा करण्याचा प्रयत्न करू, असंही त्यानं म्हटलं आहे..याआधी विजयने एक्स (ट्विटर) वर स्कॉलरशिपसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी शेअर केली होती. ही योजना अचंपेट भागातील नववी आणि दहावीमध्ये शिकणाऱ्या हुशार आणि मेहनती विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सुरू करण्यात आल्याचं त्यानं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.