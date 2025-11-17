Viral Video: शिल्पा शेट्टीची 'बिबट्या साडी' पाहिलीत का? लाल साडीत हॉट अंदाज, अन् पदरावर भला मोठा बिबट्या

Bollywood News: बॉलिवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ही तिच्या फेटनेसमुळे ओळखली जाते. इतकं वय होऊनही अजूनही तिशीतल्या मुलीसारखी दिसते. तिचे अनेक फोटो, व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच काही दिवसापूर्वीचा शिल्पा शेट्टीचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये शिल्पा शेट्टीने लाल रंगाची साडी घातली असून तिचा हॉट अंदाज प्रेक्षकांना पहायला मिळतोय. .परंतु या सगळ्यात शिल्पा शेट्टीच्या दिसण्याबरोबरच तिच्या साडीची सुद्धा चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये शिल्पा शेट्टी गाडीतून उतरताना दिसत आहे. यावेळी तिने लाल रंगाची साडी नेसलेली पहायला मिळतेय. यावेळी तिच्या पदरावर एका मोठ्या बिबट्याचं डिजाईन पहायला मिळालं..चाहत्यांना तिच्या साडीवरील बिबट्या प्रचंड आवडला आहे. चाहत्यांनी तिच्या साडीला आणि तिच्या व्हिडिओला पसंती दाखवली आहे. व्हिडिओमध्ये शिल्पा शेट्टी ब्रॅण्डच्या प्रमोशन कार्यक्रमात आली होती. यावेळी तिच्या साडीच्या पदरावर बिबट्या होता. सध्या सोशल मीडियावर शिल्पा शेट्टी हिचा व्हिडिओ व्हायरल होतोय. .शिल्पा शेट्टी बद्दल बोलायचं झालं तर ती नेहमीच सोशल मीडियावर अॅक्टिव असते. सोशल मीडियावर ती तिच्या योगासनाचे व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करत असते. तसंच ती तिच्या फिटनेसमुळे नेहमी चर्चेत असते. अशातच काही दिवसापूर्वी शिल्पा शेट्टी आणि राज कुंद्रा यांच्यावर फसवणूकीचा आरोप झाला आहे. फसवणूक करुन करोडो रुपये घेतल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. .Viral Video: 'झटपट पटापट, रांगोळी काढा पटापट...' डॅनी पंडितच्या गाण्याने लोकांना लावलं वेड, व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.