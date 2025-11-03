Premier

India Women Win World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा ऐतिहासिक विजय; बॉलिवूडचा सेलिब्रेशन मूड ऑन! महिला संघाचं तोंडभरून कौतूक

Bollywood Stars Celebrate India Women’s Cricket Team’s Historic World Cup Win: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषक जिंकत इतिहास रचला आहे. या अभिमानास्पद क्षणानंतर बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी भारतीय संघाचं तोंडभरून कौतुक केलं आहे.
संपुर्ण देशाला नाहीतर जगाला भारताचा अभिमान वाटतोय. कारण भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलंय. आपल्या फलंदाजीसह जबरदस्त फिल्डिंगमुळे साऊथ आफ्रिका संघाचा पराभव करत भारतीय संघाने विश्वचषक कप काबिज केलाय. दरम्यान भारताच्या या विषयानंतर देशभरातून भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. यावेळी बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी महिला क्रिकेटरचं तोंडभरून कौतूक केलेलं पहायला मिळतय.

