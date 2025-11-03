India Women Win World Cup: भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा ऐतिहासिक विजय; बॉलिवूडचा सेलिब्रेशन मूड ऑन! महिला संघाचं तोंडभरून कौतूक

संपुर्ण देशाला नाहीतर जगाला भारताचा अभिमान वाटतोय. कारण भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलंय. आपल्या फलंदाजीसह जबरदस्त फिल्डिंगमुळे साऊथ आफ्रिका संघाचा पराभव करत भारतीय संघाने विश्वचषक कप काबिज केलाय. दरम्यान भारताच्या या विषयानंतर देशभरातून भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं कौतूक होताना पहायला मिळतय. यावेळी बॉलिवूड सेलिब्रिटींनी महिला क्रिकेटरचं तोंडभरून कौतूक केलेलं पहायला मिळतय..बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी देखील भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं कौतूक केलं आहे. भारतीय क्रिकेट संघाचं चॅम्पियन्स म्हणून त्यांनी कौतूक केलंय. आम्हाला तुमचा अभिमान असल्याचं म्हणत बिग बींनी शुभेच्छा दिल्यात..अभिनेता सुनील शेट्टीने भारतीय महिला संघाचं अभिनंदन करत लिहलं की, 'भारताच्या मुलींनी खरा इतिहास रचला आहे. हा विषय फक्त क्रिकेटचा नाहीतर प्रत्येक महिलांचा, महिलांच्या स्वप्नांचा आहे. या विजयातून महिलांच्या स्वप्नांना बळ मिळणार आहे. तुम्हा सगळ्यांना सलाम!' असं सुनील शेट्टींनं पोस्ट करत म्हटलंय. .अभिनेता सनी देओलने सुद्धा भारतीय महिलांचं कौतूक करत म्हटलं की, 'आज माझ्या बहिणींनी मोठा इतिहास रचला आहे. हिंदूस्तान जिंदाबाद आणि भारतासाठी महिला क्रिकेटमध्ये पहिला विश्वचषक, काय कमाल केलीय. नारी शक्तीने तिरंग्याला उंच फडकावलंय. हा विषय प्रत्येक भारतीयाचा विषय आहे.'.अभिनेत्री सोहा अली खानने सुद्धा सोशल मीडियावर पोस्ट करत भारतीय महिला खेळाडूंचं कौतूक केलय. त्यांनी पोस्ट करत लिहलं की, 'हे काही क्षण आहेत जे इतिहासात आणि माझ्या आठवणीत कायमस्वरुपी कोरले गेलेत. हा क्षण खुप अभिमानाचा आहे. टीम इंडियाचं कौतूक.' असं ती पोस्टमध्ये म्हणालीय..तर अभिनेत्री श्रद्धा कपूरने सुद्धा सोशल मीडियावरुन भारतीय महिला संघाचं कौतूक केलय. तिने लिहलं की, 'अनेकवेळा आई- वडिलांकडून 1983 च्या काय भावना होत्या ते ऐकत आलो होते. कदाचित ही भावना आज आम्हाला अनुभवायला मिळाली. मुलींनो खुप धन्यवाद. या पिढीत हा विजय महत्त्वाचा आहे.' .ICCपेक्षा BCCIकडून जास्त बक्षीस! भारतीय महिला संघासह सपोर्ट स्टाफ होणार मालामाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.