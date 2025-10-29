Yami Gautam and Emraan Hashmi: यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी पहिल्यांदाच एकत्र, ‘हक’मधून समाजाविरुद्ध लढणाऱ्या आईची कथा

Bollywood News: अभिनेत्री यामी गौतम हिने आजवर अनेक भूमिका साकारल्या प्रत्येक भूमिकेमध्ये तिचा एक वेगळा अंदाज पहायला मिळाला. अशातच आता हक या चित्रपटात यामी वेगळ्या अंदाजात पहायला मिळणार आहे. या चित्रपटात यामी आईच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना तिचा एक वेगळा अंदाज पाहण्याची उत्सुकता लागली आहे. ७ नोव्हेंबरला हा सिनेमा सर्व चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. .'राजी', 'तलवार' आणि 'बधाई दो' या सारख्या चित्रपटांचा विचार करायला लावणाऱ्या चित्रपटांसाठी तसंच जंगली पिक्चर्सने आपला नवा चित्रपट 'हक' सादर केला आहे. या चित्रपटात यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार आहेत. त्यामुळे चाहते या चित्रपटाती आतुरतेने वाट पाहत आहेत..यामीला नेहमीच दमदार आणि संवेदनशील भूमिकांसाठी ओळखले जाते. परंतु यावेळी ती एका आईच्या भूमिकेत दिसणार आहे. जी समाज आणि व्यवस्थेविरुद्ध आपल्या हक्कासाठी लढा देते. दिग्दर्शक सुपर्ण एस. वर्मा यांनी एका संवेदनशील विषयाला अत्यंत संतुलित दृष्टिकोनातून मांडलेले आहे. यामी गौतम म्हणाली, "हे पात्र साकारण्याची संधी मिळणे माझ्यासाठी सन्मानाची बाब आहे." इमरान हाश्मी या चित्रपटात तिचा पती आणि वकिलाची भूमिका साकारत आहेत. .चित्रपटाबद्दल बोलताना इमरान म्हणाला, "हा चित्रपट खूप तटस्थ आणि महिलाप्रधान आहे. एका वेगळ्या आणि खोल 'भावनिक पातळीवरील हा चित्रपट आहे." या चित्रपटात वर्तिका सिंग, शीबा चड्डा, दानिश हुसेन आणि असीम हहंगडी यांसारखे दमदार कलाकारही झळकणार आहेत. जिग्ना वोरा यांच्या 'बानोः भारत की बेटी' या पुस्तकावर आधारित हा न्यायालयीन ड्रामा ७ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे. सध्याच्या सामाजिक संदर्भात न्यायाला धर्म असावा का?' आणि 'वन नेशन, वन लॉ' यांसारखे गंभीर प्रश्न उपस्थित करणार आहे..संजय दत्तच्या 'या' व्हिस्की ब्रँडमध्ये आहे तरी काय? महिन्याला 10 लाख बाटल्यांची होते विक्री, वेड्यासारख लोक का खरेदी करतायत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.