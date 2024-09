"स्वत:ची ती पोरगी अन् दुसऱ्यांची.."; ‘बिग बॉस’ने आर्याला बाहेर काढल्यानंतर प्रेक्षकांचा संयम सुटला! निक्कीच्या आईला सडेतोड उत्तर

Viewers Furious Over Arya’s Eviction; Demand Action Against Nikki Tamboli: या प्रकरणामुळे बिग बॉस मराठी सीझन ५ चांगलाच चर्चेत आला आहे. निक्की तांबोळी आणि आर्या जाधव यांच्या वादामुळे शोमध्ये प्रेक्षकांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले आहे. शोमध्ये स्पर्धकांवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल प्रेक्षकांचे असंतोष वाढत चालले आहेत.

Bigg Boss Marathi Season 5 sparks outrage as Arya Jadhav is evicted after a clash with Nikki Tamboli. esakal