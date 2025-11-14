Dharmendra : धर्मेंद्र यांचा हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ लीक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला झाली अटक

Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र तब्येत बरी नसल्यामुळे गेले काही दिवस ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. नुकतंच त्यांना त्यांना घरी आणण्यात आणलं. पण त्या आधीच त्यांचा एक हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. हा व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्यावर आता कारवाई करण्यात आली आहे. .हिंदुस्थान टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमधील एका कर्मचाऱ्याने धर्मेंद्र ज्या रूममध्ये दाखल होते तेथील व्हिडीओ कुणाच्याही नकळत शूट करत सोशल मीडियावर शेअर केला. हा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. .या व्हिडिओमध्ये संपूर्ण देओल कुटूंब दिसत असून त्या कुटूंबातील महिला रडताना दिसतेय. हा व्हिडीओ कमी कालावधीत व्हायरल झाला होता. तर इतर सर्व सदस्य अतिशय भावूक झालेले पाहायला मिळत आहेत. .हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर करणाऱ्यांवर अनेकांनी टीका केली. हा व्हिडीओ लगेच काढून टाकण्याचीही मागणी करण्यात आली. त्यामुळे लगेच रुग्णालयाने कारवाई करत हा व्हिडीओ शूट करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला ओळख पटवून ताब्यात घेतले . परवानगीशिवाय फुटेज शूट केल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली. .हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर सनी देओल भडकल्याचं म्हटलं जात आहे. त्यानंतर तो बाहेर असलेल्या पापाराझींवरही भडकला होता. "तुमच्या घरात आई-वडील नाहीत का ?" असा सवाल त्याने विचारला होता. .'फॅमिली मॅन ३'साठी मनोज बाजपेयीने घेतलंय तगडं मानधन; व्हिलनला किती पैसे मिळालेत? प्रियामणीचा आकडाही मोठा \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.