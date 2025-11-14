Premier

Dharmendra : धर्मेंद्र यांचा हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ लीक करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला झाली अटक

Employee Arrested For Shooting Viral Video Of Dharmendra : धर्मेंद्र यांचा हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर सनी देओल भडकला होता. हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर संबंधित कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली आहे.
kimaya narayan
Entertainment News : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र तब्येत बरी नसल्यामुळे गेले काही दिवस ते हॉस्पिटलमध्ये दाखल होते. ब्रीच कॅण्डी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरु होते. नुकतंच त्यांना त्यांना घरी आणण्यात आणलं. पण त्या आधीच त्यांचा एक हॉस्पिटलमधील व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. हा व्हिडीओ व्हायरल करणाऱ्यावर आता कारवाई करण्यात आली आहे.

