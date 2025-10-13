Premier

पैसे घेतले; पण कार्यक्रमाला गेले नाही, हॉटेलमध्येच मद्यधुंद अन्... बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्यावर गुन्हा दाखल

Hemant Birje Case News: बॉलिवूड अभिनेता हेमंत बिर्जे चर्चेत आले आहे. ते हॉटेलच्या खोलीत मद्यधुंद अवस्थेत आढळले आहेत. एका कार्यक्रमासाठी पैसे घेऊनही ते तिथे गेले नाही. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Case against Hemant Birje

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील अलीगढ येथील महर्षी वाल्मिकी महोत्सवात सहभागी झालेले बॉलिवूड अभिनेता हेमंत बिर्जे यांच्यावर आयोजकांनी गंभीर आरोप केले आहेत. पैसे मिळाल्यानंतरही हेमंत बिर्जे कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले नाहीत, असा आरोप आहे. आयोजक जेव्हा त्यांना बोलावण्यासाठी त्यांच्या हॉटेलच्या खोलीत गेले तेव्हा ते दारूच्या नशेत होते. त्यांनी अश्लील वर्तन केले. महोत्सव समितीने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे.

bollywood
Actor
bollywood actor
Fraud case news

