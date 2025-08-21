Chetan Vadnere Clarifies Rumours About Sayali Sanjeev’s Replacement in Star Pravah’s New Serial Lapandav
Chetan Vadnere Clarifies Rumours About Sayali Sanjeev’s Replacement in Star Pravah’s New Serial Lapandavesakal
Premier

लपंडाव मालिकेत सायली संजीव होती मुख्य भूमिकेत? तिला रिप्लेस करुन स्टार प्रवाहने घेतलं कृतिका देवला? चेतन वडनेरेनं सांगितलं खरं कारण

Chetan Vadnere Clarifies Rumours About Sayali Sanjeev’s Replacement: स्टार प्रवाहवरील लपंडाव मालिकेत रूपाली भोसले, चेतन वडनेरे आणि कृतिका देव झळकणार आहेत. सायली संजीवला रिप्लेस केल्याच्या चर्चांवर चेतन वडनेरेने खुलासा केला असून सायली या मालिकेचा भागच नव्हती असं स्पष्ट केलंय.
Published on
Summary

1 'लपंडाव' ही स्टार प्रवाहवरील नवी मालिका आहे.

2 चेतन वडनेरेने सायली संजीवबद्दलच्या चर्चांवर स्पष्टीकरण दिलं.

3 कृतिका देव आणि चेतन वडनेरे ही नवी जोडी प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
viral
Actor
actress
sayali sanjeev
marathi actor
Marathi Serial
Entertainment news
Celebrity
Sayali Sanjeev
Marathi News Esakal
www.esakal.com