BP Singh Passes Away: CIDचे निर्माते-दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड, प्रेक्षकांचे लाडके बी. पी. सिंह यांचं निधन; मनोरंजन विश्वात शोककळा

'सीआयडी' आणि 'आहट' या लोकप्रिय टीव्ही मालिकांचे निर्माते आणि दिग्दर्शक बीपी सिंह यांचे निधन झाल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. वयाच्या हृदयविकाराच्या झटक्याने ७७ व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला आहे. त्यांच्या अचानक झालेल्या या निधनामुळे मनोरंजन विश्वात शोककळा पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्रपट निर्माते आणि 'इंडियन फिल्म अँड टेलिव्हिजन डायरेक्टर्स असोसिएशन' चे पदाधिकारी अशोक पंडित यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत याबाबतची माहिती दिली आहे. त्यांनी एक पोस्ट करत बी. पी. सिंह यांना श्रद्धांजली वाहिली आहे. .Mumbai News: वर्सोवा-वांद्रे सेतूला २०२८चा मुहूर्त! कोविड, कंत्राटदारातील बदल, कामाच्या व्याप्तीमुळे कामाला विलंब.या पोस्टमध्ये "आज सकाळी हृदयविकाराच्या झटक्याने प्रसिद्ध निर्माते आणि दिग्दर्शक बीपी सिंह यांचे निधन झाले आहे. 'सीआयडी' आणि 'आहट' अशा गुन्हेगारी आणि रहस्यमय मालिकांद्वारे त्यांनी संपूर्ण देशाला वेड लावलं होतं. त्यांचं हे कार्य येणाऱ्या अनेक पिढ्यांसाठी नक्कीच प्रेरणादायी राहील, असे लिहलं आहे..अंत्यसंस्कार कधी होणार?२८ ऑक्टोबर रोजी बीपी सिंह यांचे अंत्यसंस्कार केले जाणार आहे, अशी माहिती अशोक पंडित यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये दिली आहे. तथापि, बीपी सिंह यांचं आकस्मित निधनामुळे मनोरंजन विश्वात एकच खळबळ पसरली असून अनेक कलाकार तसेच चाहत्यांकडून श्रद्धांजली वाहिली जात आहे..Mumbai Local Disruption: लोकलच्या खोळंब्याचा रुग्णालयांना फटका, २० टक्के कर्मचारी उशिराने कामावर दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.