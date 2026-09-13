पद्मिनी कोल्हापूरे-प्रीती सप्रू रस्त्यावरच कचाकचा भांडल्या; संतापलेल्या पोलिसांनी सुनावलं, Viral Video

CINTAA ACTRESSES FIGHT POLICE INTERVENTION VIDEO: बॉलिवूडमधील कलाकारांची संघटना असलेल्या सिने अँड टीव्ही आर्टिस्ट्स असोसिएशनमधील अंतर्गत वाद आता दिवसेंदिवस चिघळताना दिसतोय. आता हा वाद रस्त्यावर पोहचला असून पद्मिनी कोल्हापूरे, पुनम ढिंल्ले आणि प्रीती सप्रू यांच्यात जोरदार भांडण झाल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या अभिनेत्री रस्त्यावर इतक्या कचाकचा भांडत होत्या की, पोलिसांनी हस्तक्षेप करत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. अभिनेत्रींच्या वागण्यावर पोलिसांनी नाराजी सुद्धा व्यक्त केली. .अभिनेत्री उपासना सिंह यांनी CINTAAच्या पदाधिकारी पूनम ढिल्लों आणि पद्मिनी कोल्हापूरे यांच्यावर संघटनेच्या कागदपत्रांमध्ये छेडछाड केल्याचे आरोप केले होते. या आरोपांनंतर पूनम ढिल्लों, पद्मिनी कोल्हापूरे, अभय भार्गव, जया भट्टाचार्य आणि सी. पी. ठाकूर यांनी माध्यमांशी संवाद साधत आपली बाजू मांडली होती. संघटनेची अधिकृत कागदपत्रे नेल्याचा आरोप मान्य आहे का, असा प्रश्न विचारण्यात आल्यानंतर पद्मिनी कोल्हापूरे संतापल्याचं व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..चर्चा सुरू असताना वातावरण चांगलंच तापलं आणि पद्मिनी कोल्हापूरे अभिनेत्री प्रीती सप्रू यांच्यात भररस्त्यातच जोरदार शाब्दिक बाचाबाची झाली. इतकी की, अभिनेत्री रस्त्यावरच कचाकचा भांडू लागल्या. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं पाहून पोलिसांना हस्तक्षेप करत दोघांनी शांत करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांची भांडणं पाहून पोलिस सुद्धा संतापले होते. 'झोपडपट्टीतल्या लोकांसारखं भांडू नका. तुमच्या प्रतिष्ठेचा विचार करा. लोक बघत आहे. इथं दुसरं कोणी असतं तर कानशिलात मारली असती' असं म्हणत पोलिसांनी अभिनेत्रींना सुनावलं..दुसरीकडे, पूनम ढिल्लों यांनी आपल्या गाडीची तपासणी का केली जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला. तर कुनिका सदानंद या संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ रेकॉर्ड करत असल्याने पूनम ढिल्लों आणि पद्मिनी कोल्हापूरे नाराज झाल्याचं दिसलं. सध्या त्यांच्या भांडणाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहेत..‘गुजरात बांग्लादेशात आहे की पाकिस्तानात?’ राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याच्या ठिकाण बदलावर परेश रावलांचा संताप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.