ती घट्ट मिठी मारत किस करु लागली... दादा कोंडकेंच्या आयुष्यातील भन्नाट किस्सा माहिती? दादांची अशी अवस्था झालेली की ते...

दादा कोंडके हे मराठी सिनेसृष्टीतील एक प्रसिद्ध अभिनेते होते. त्यांनी एक काळ असा गाजवला की, सगळीकडे दादांचींच चर्चा असायची. त्यांच्या चित्रपटांमुळे नेहमीच ते वादाच्या केंद्रस्थानी असायचे. त्यांनी त्यांचं पुस्तक 'एकटा जीव'मध्ये त्यांचे अनेक किस्से शेअर केले आहेत. त्यापैकी त्यांचा एक किस्सा म्हणजे, त्यांना एका शुटिंगच्यावेळी एका महिलेनं घट्ट धरुन ठेवलं आणि त्यांच्या गालावर कीस करु लागली. दिग्दर्शकाने कट म्हटलं तरी ती बाई काही थांबली नाही. .दादा कोंडके यांचा सिनेमा 'ह्योच नवरा पाहिजे' या सिनेमाचं शुटिंग सुरु होतं. सिनेमामध्ये दादांनी बुवावर एक खोचक असा विनोद केला होता. हे पात्र सत्य साईबाबांवर आधारित होतं. तो बाबा काखेतून, हातातून, आंगठ्या, सुपारी काढत होता. दरम्यान त्यांनी हाच किस्सा त्यांच्या सिनेमामध्ये घेतला. .शुटिंगवेळी दादांनी खरे हिप्पी आणले होते. जेव्हा आश्रमात शुटिंग सुरु झालं त्यावेळी दादा आणि जयश्री टी. तिथं आश्रमात गेलेलं दाखवण्यात आलं होतं. यावेळी हिप्पींच्या पायात पाय अडकून दादा पडतात, असा सीन करायचा होता. दरम्यान दादांचा एक पाय चरस पिलेल्या महिलेल्या पायात पडला. दाद थेट त्या महिलेल्या शेजारी जाऊन पडले. दादा उठत असतानाच त्या चरस पिलेल्या महिलेने दादांना पकडलं. .दादा उठण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु त्या महिलेनं त्यांना घट्ट मिठी मारली होती. कॅमेरा चालूच होता. पण ती महिला त्यांना काही सोडत नव्हती. ती त्यांच्या गालावर किस करत होते. शेवटी दादांनी कसतरी त्या महिलेच्या तावडीतून सुटका करत त्यांचा सीन पुर्ण केला. .दादा कोंडकेंचा ह्योच नवरा पाहिजे हा सिनेमा 1994 रोजी सिनेमागृहात प्रदर्शित झाला. या सिनेमात दादा कोंडके आणि उषा चव्हाण यांची जोडी प्रेक्षकांना पहायला मिळाली. या सिनेमा त्याकाळी प्रचंड हीट झाला. परंतु त्या एका सीनवरुन मोठा वाद निर्माण झाला होता. .'I Love Your All' जया बच्चन यांच्या वादग्रस्त कमेंटवर अमीषा पटेलचा टोला, म्हणाली....