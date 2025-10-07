Premier

18 वर्षानंतर 'दामिनी' प्रेक्षकांच्या भेटीला, वेळ अन् मुहुर्त ठरला, निर्भिड पत्रकार पुन्हा समोर, सुबोध भावेची महत्त्वाची भूमिका

‘Damini 2.0’ Returns After 18 Years on Sahyadri Channel: सह्याद्री वाहिनीवर एक काळ गाजवलेली मालिका दामिनी पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यंदाच्या मालिकेत अनेक नवीन कलाकार पहायला मिळणार आहे. यात सुबोध भावेची महत्त्वाची भूमिका आहे.
Apurva Kulkarni
'दामिनी' ही मालिका एकेकाळी इतकी गाजली की, अनेकांनी पत्रकार होण्याचं स्वप्न बाळगलं. 1997 मध्ये ही मालिका सुरु झाली होती. अनेक हिट मालिकांमध्ये या 'दामिनी' मालिकेचाही सामावेश आहे. मालिकेचं टायटल सॉंन्ग त्याकाळी इतकं हिट झालेलं की त्याची क्रेझ अजूनही ज्येष्ठ लोकांमध्ये आहे. मराठी दूरचित्रवाहिनीवर ही मालिका प्रसारित व्हायची. या मालिकेत निर्भीड पत्रकार दामिनीची कहाणी मांडण्यात आली होती. आता हीच दामिनी पुन्हा नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. दामिनी 2.0 असं मालिकेचं नाव असणार आहे.

