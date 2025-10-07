18 वर्षानंतर 'दामिनी' प्रेक्षकांच्या भेटीला, वेळ अन् मुहुर्त ठरला, निर्भिड पत्रकार पुन्हा समोर, सुबोध भावेची महत्त्वाची भूमिका

'दामिनी' ही मालिका एकेकाळी इतकी गाजली की, अनेकांनी पत्रकार होण्याचं स्वप्न बाळगलं. 1997 मध्ये ही मालिका सुरु झाली होती. अनेक हिट मालिकांमध्ये या 'दामिनी' मालिकेचाही सामावेश आहे. मालिकेचं टायटल सॉंन्ग त्याकाळी इतकं हिट झालेलं की त्याची क्रेझ अजूनही ज्येष्ठ लोकांमध्ये आहे. मराठी दूरचित्रवाहिनीवर ही मालिका प्रसारित व्हायची. या मालिकेत निर्भीड पत्रकार दामिनीची कहाणी मांडण्यात आली होती. आता हीच दामिनी पुन्हा नव्या रुपात प्रेक्षकांच्या भेटीला येतेय. दामिनी 2.0 असं मालिकेचं नाव असणार आहे. .जवळपास 18 वर्षापूर्वी सह्याद्री वाहिनीवर दामिनी ही मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. या मालिकेत अभिनेत्री किरण पावसे हिने मुख्य भूमिका साकारली होती. दरम्यान आता दामिनीचं नवीन पर्व लवकरच सुरु होणार आहे. या मालिकेबाबत प्रतीक्षा लोणकर हिने सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत किरण पावसेला नव्या मालिकेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहे. .नुकताच या दामिनी मालिकेचा प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या मालिकेत अनेक नवीन कलाकार पहायला मिळणार आहे. अभिनेत्री क्षिती जोग, अभिनेता सुबोध भावे यांची एक झलक मालिकेच्या प्रोमोमध्ये पहायला मिळाली आहे. अभिनेता ध्रुव दातार या मालिकेत मुख्य अभिनेत्याची भूमिका साकारणार आहे. त्यामुळे या मालिकेत नक्की काय असेल अशी उत्सुकता पुन्हा प्रेक्षकांमध्ये पहायला मिळतेय.. दामिनी 2.0 ही मालिका 13 ऑक्टोंबरपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. सोमवार ते शुक्रवार सायंकाळी 7.30 वाजता या मालिकेचं प्रसारण होणार आहे. सह्याद्री वाहिनीवर ही मालिका प्रेक्षकांना पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे अनेक जेष्ठ नागरिकांना भावलेली दामिनी पुन्हा पाहण्यासाठी ते उत्सुक आहेत. अनेक चाहत्यांनी सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओवर या मालिकेला शुभेच्छा दिल्या आहे..अहान शर्वरी वाघ ऑन स्क्रीन रोमान्स अनुभवता येणार, एकत्र स्क्रीन शेअर करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.