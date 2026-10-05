निरागस वासू साकारला, आता नजर खलनायकाच्या भूमिकेवर; राज कुंदन म्हणतो, “मला पुढे मांजरेकर सरांसोबत...”

DASHAMI MARATHI MOVIE RAJ KUNDAN ACTING JOURNEY: विजयादशमीचं औचित्य साधत ‘दशमी’ हा मराठी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. गुन्हेगारी, थरार आणि सामाजिक वास्तवाची सांगड घालणारा हा चित्रपट येत्या २३ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. योगेश पांडुरंग भोसले यांनी चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं असून, महेश मांजरेकर, मकरंद अनासपुरे, विजय निकम यांच्यासह अनेक कलाकार चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिकेत आहेत. अभिनेत्री गौरी इंगवले ही एका महत्त्वाच्या भूमिकेत झळकणार असून, तिच्यासोबत एका गोड, निरागस वासू या पात्राची भूमिका दाखवण्यात येणार आहे. वासू हे पात्र अभिनेता राज कुंदन साकारणार असून, याच निमित्ताने राज कुंदन यांच्याशी झालेली ही बातचीत....1. या क्षेत्राची आवड कशी निर्माण झाली? तुमचा सुरुवातीपासूनचा प्रवास कसा होता?मी मूळचा नाशिकचा आहे. पुरुषोत्तम इंग्लिश स्कूलमध्ये शिक्षण घेत असताना थिएटरची आवड निर्माण झाली. बालनाट्यापासून सुरुवात केली. त्यानंतर प्रायोगिक आणि कमर्शियल नाटकं केली. घरच्यांच्या आग्रहामुळे अकरावी-बारावीनंतर गुरु गोविंद सिंग कॉलेजमध्ये सिव्हिल इंजिनिअरिंग केलं.डिग्री पूर्ण केल्यानंतर पुन्हा या क्षेत्रात आलो. नाशिकमध्ये मॉडेलिंग शोज, मालिकांचं मॅनेजमेंट आणि प्रोडक्शन केलं. पुढे पुण्यात आलो. ‘सरला एक कोटी’, ‘१४३’, ‘मंगलाष्टक रिटर्न्स’, ‘त्राण : द वन’ अशा चित्रपटांच्या प्रोडक्शनमध्ये काम केलं. ज्ञानोबांवर आधारित एका मालिकेत ज्ञानेश्वरांची भूमिका साकारली.प्रोडक्शनच्या कामातून निर्माते आणि दिग्दर्शकांशी ओळख झाली. योगेश सरांसोबतही यापूर्वी काम केलं होतं. त्यानंतर त्यांनी ‘दशमी’मध्ये वासूची भूमिका मला ऑफर केली. नाशिकच्या कालिदास कलामंदिरापासून सुरू झालेला माझा प्रवास आज ‘दशमी’पर्यंत पोहोचला आहे. .2. वासूची भूमिका कशा प्रकारची आहे?वासूची भूमिका गोड, निरागस आणि प्रेमळ तरुणाची आहे. तो चाळीत राहणारा, सगळ्यांची काळजी घेणारा आणि निस्वार्थी स्वभावाचा मुलगा आहे. लक्ष्मीवर त्याचं खूप प्रेम आहे. या प्रेमासाठी तो कोणत्या टोकाला जातो आणि त्यातून कोणते वळण येतात, हे चित्रपटात पाहायला मिळेल. हे पात्र साकारताना मला खूप चांगले अनुभव आले आणि काम करताना खूप मजा आली.हे पात्र खूप छान आणि प्रभावी असल्याने ही जबाबदारी माझ्यासाठी मोठी होती. मोठ्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळतेय, त्यामुळे ही संधी माझ्यासाठी पर्वणीच ठरली आहे. .3. प्रत्येक दिग्दर्शकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी असते. योगेश सरांची काम करण्याची पद्धत कशी आहे?योगेश सरांसोबत माझे चार-पाच चित्रपट झाले आहेत. त्यांची काम करण्याची पद्धत म्हणजे ते समोरच्याला मोकळेपणाने काम करण्याची संधी देतात. समोरच्या व्यक्तीला आपलंसं करून घेतात, त्यामुळे दिग्दर्शक काय म्हणतील याचं दडपण येत नाही. ते सतत प्रोत्साहन देत राहतात. कितीही ताण असला किंवा चित्रीकरणाला बराच वेळ झाला असला, तरी ‘तुझं सर्वोत्तम काम आल्याशिवाय आपण थांबणार नाही, तू करत राहा,’ असं म्हणत ते प्रोत्साहन देतात. एकूणच, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक आयुष्यातही ते खूप सहकार्य करणारे आहेत. .4. वासूच्या भूमिकेसाठी नेमकी काय तयारी केलीस?वासूच्या भूमिकेसाठी मला मुख्यतः देहबोलीवर काम करावं लागलं. मला राऊडी स्वभावाच्या भूमिका करायला आवडतात; मात्र वासू हा गोड आणि निरागस मुलगा आहे. त्यामुळे त्याच्यातला प्रेमळपणा आणि निरागसपणा देहबोलीतून व्यक्त करण्यासाठी विशेष तयारी केली. या भूमिकेमुळे मला लव्हर बॉयची भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली आणि ती साकारताना मला खूप छान वाटलं. पुढेही अशा भूमिका साकारायला मला नक्कीच आवडतील. .5. चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी मनात उत्सुकता आणि ताण असतो. सध्या तुझ्या मनात काय आहे?नक्कीच उत्सुकता आणि धाकधूक आहे. आज ट्रेलर पाहिल्यानंतर माझ्या मनातली धडधड आणखी वाढली आहे. एवढ्या मोठ्या स्तरावर हा चित्रपट झाला आहे, त्यामुळे आम्ही जितके भारावून गेलो आहोत, तितकेच प्रेक्षकही भारावून गेले पाहिजेत आणि चित्रपटही चांगला चालला पाहिजे, अशी अपेक्षा आहे. मुळात मराठी चित्रपट चालला पाहिजे, हीच धडधड आहे. कारण एवढ्या मोठ्या स्तरावरचा हा माझा पहिलाच चित्रपट आहे. .6. मकरंद, विक्रम आणि विजय निकम यांसारख्या कलाकारांसोबत काम करताना कसं वाटलं?विजय निकमांसोबत मी यापूर्वी दोन-तीन चित्रपट केले आहेत. त्यांनी मला नेहमीच अभिनयाबद्दल आणि सर्वसाधारण आयुष्याबद्दल अनेक गोष्टी समजावून सांगितल्या आहेत. मकरंद सरांसोबत काम करण्याचा हा माझा पहिलाच अनुभव आहे आणि त्यांच्यासोबत काम करताना खूप मजा आली. हे सगळेच कलाकार हसत-खेळत आपल्या अनुभवातून गोष्टी समजावून सांगतात. त्यांच्या अनुभवाचा मला पुढे जाण्यासाठी खूप उपयोग होत आहे आणि होणार आहे. .7. पुढे कोणत्या प्रकारच्या भूमिका आणि कोणत्या दिग्दर्शकांसोबत काम करायला आवडेल? वासूमुळे मला गोड, निरागस लव्हर बॉयची भूमिका साकारता आली. त्यामुळे अशा भूमिका करायलाही आवडतील; मात्र माझी पहिली पसंती राऊडी आणि तीव्र भूमिका करण्याला असेल. भरपूर ऊर्जा असलेले प्रसंग आणि खलनायकाच्या भूमिका साकारायलाही मला आवडेल. मराठीत योगेश सरांसोबत मी काम केलं आहे आणि पुढेही त्यांच्यासोबत काम करायला आवडेल. त्याचबरोबर महेश मांजरेकर सरांसोबत काम करण्याची माझी खूप इच्छा आहे .पुण्यातील 'या' ठिकाणी झालेलं माहेरची साडी सिनेमाचं शुटिंग, सिनेमातील घर आठवतय का? अजूनही गाजलेलं शूटिंग लोकेशन!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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