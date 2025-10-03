बाबो! चहरची गोलंदाजी बिग बॉसच्या घरात दिसणार, दीपक चहरची खरंच एन्ट्री होणार? आवेजच्या एक्झिटनंतर शोमध्ये मोठा ट्विस्ट

नेहमीच चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो बिग बॉस चा 19 वा सिझन सध्या चर्चेत आलाय. 'बिग बॉस 19' मध्ये लवकरच मोठा ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत आहेत. या शोमध्ये सध्या आवेजची एक्झिट झालीय. त्यामुळे सध्या घरात कोण एन्ट्री घेणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. दरम्यान सुत्राच्या माहितीनुसार भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज दीपक चहर बिग बॉसच्या घरात दिसणार असल्याचं बोललं जातय..दैनिक भास्करच्या वृत्तानुसार, दिपीक चहर हा त्याची बहिण मालती चहर हिला बिग बॉसच्या घरात सोडण्यासाठी येत असल्याचं बोलल जातय. त्यामुळे बिग बॉसच्या घरात मालती चहर वाईल्ड कार्ड एन्ट्री घेणार असल्याच्या चर्चा रंगताना पहायला मिळताय. परंतु याबाबत अजूनही निर्मात्यांनी खुलासा केलेले नाही. तसंच याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणाही करण्यात आली नाही. .मालती चहर कोण आहे?दीपक चहरची बहिण मालती चहर ही एक अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका आहे. तिने अनेक चित्रपटामधून आपल्या अभिनयाची छाप पाडली. तिने अनेक प्रसिद्ध चित्रपटात काम केलय. 7 फेरे अ ड्रीम हाऊसवाईप, जीनियस सारख्या चित्रपटात ती पहायला मिळाली..अभिनयाबरोबरच मालतीने अनेक सौंदर्य स्पर्धा आणि मॉडेलिंग स्पर्धांमध्ये भाग घेतला होता. तसंच 2009 मध्ये तिनं मिस इंडिया अर्थ हा किताब सुद्धा जिंकला होता. त्यानंतर तिने 2017 मध्ये 'मॅनिक्युअर' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात छाप पाडली. .आवेज दरबार याच्या बिग बॉसच्या घरातून एक्झिट झाल्यानंतर सगळेच शॉक झाले होते. त्याच्या चाहत्यांना आणि जवळच्या मित्राना सुद्धा धक्का बसला होता. तसंच आता शोमध्ये एलविश यादवसह अनेक जणांवर सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त होताना पहायला मिळतेय. त्यात आता दीपक चहरची बहिणीची एन्ट्री होण्याची शक्यता असल्याने अजून ट्वीस्ट येणार आहेत..गायक झुबीन गर्ग यांच्या मृत्यूचं गुढं उलगडलं, स्कुबा डायव्हिंग नाही तर हे होतं मोठं मृत्यूचं कारण, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समोर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.