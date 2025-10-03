Premier

बाबो! चहरची गोलंदाजी बिग बॉसच्या घरात दिसणार, दीपक चहरची खरंच एन्ट्री होणार? आवेजच्या एक्झिटनंतर शोमध्ये मोठा ट्विस्ट

Bigg Boss 19 Twist: बिग बॉसच्या 19 व्या सिझनची सध्या सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरुये. त्यात आता बिग बॉस 19 मध्ये मोठा ट्विस्ट येणार आहे. त्यात आता गोलंदाज दीपक चहरची एन्ट्री होणार असल्याचं बोललं जातय.
नेहमीच चर्चेत असलेला रिअॅलिटी शो बिग बॉस चा 19 वा सिझन सध्या चर्चेत आलाय. 'बिग बॉस 19' मध्ये लवकरच मोठा ट्विस्ट येणार असल्याचे संकेत आहेत. या शोमध्ये सध्या आवेजची एक्झिट झालीय. त्यामुळे सध्या घरात कोण एन्ट्री घेणार अशा चर्चा रंगल्या होत्या. दरम्यान सुत्राच्या माहितीनुसार भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज दीपक चहर बिग बॉसच्या घरात दिसणार असल्याचं बोललं जातय.

