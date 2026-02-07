Premier
Bhaucha Dhakka Week 4 : "तुला बरबाद करेन" धमकी देणाऱ्या रुचिताला दीपालीचं रितेशसमोर चॅलेंज
Bigg Boss Marathi Season 6 Bhaucha Dhakka : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठी सीझन 6 मध्ये रुचिताने दीपालीला उघड धमकी दिली होती. त्यावर भाऊच्या धक्क्यावर दीपालीने तिला उघड चॅलेंज केलं आहे.
Bigg Boss Marathi Update : कलर्स मराठीवरील बिग बॉस मराठीवरील सीझन 6 खूप गाजतो आहे. या आठवड्यात अनेक घटना घडल्या. रुचिता जामदारने स्वतःच्या वागणुकीने सगळ्यांनाच त्रास दिला. आज भाऊच्या धक्क्यावर रितेश तिची चांगलीच शाळा घेणार आहे.