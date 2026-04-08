दीपिकाने धर्म बदलून केलेलं दुसरं लग्न; आता मुलाला नमाज शिकवत आहे अभिनेत्री, भावूक होत म्हणते....

DEEPIKA KAKKAR'S EMOTIONAL JOURNEY:टीव्ही अभिनेत्री आणि युट्यूबर दीपिका कक्कड सध्या एका मोठ्या आजाराचा सामना करत आहे. लिव्हर कॅन्सरच्या उपचारानंतर आता तिचं 'सिस्टचं ऑपरेशन' करावं लागलंय. एवढं सगळं होऊनही दीपिका युट्यूबवर सक्रिय असते. ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. अलीकडेच दीपिकाने तिच्या ब्लॉगमधून 'नवीन ट्रीटमेंट सुरु होणार' असल्याचं म्हटलय. .तिने तिच्या व्लॉगमधून सांगितलं की, 'माझ्यासाठी हे सगळं खुप कठीण जात आहे. सगळे माझ्यासमोर हसतात, हसवतात परंतु मला कळतय त्यांच्या मनात किती भिती आहे. माझ्या मनात सुद्धा सतत घुसमट राहते. तरीही आम्ही हसत राहतो. माझं कुटुंब, माझे आई बाबा माझ्यासाठी हिंमत बनून उभे आहेत. तसंच आता शोएब सुद्धा पुन्हा जिमला जात आहे. त्याने माझ्या आरपणामुळे जवळपास १ वर्ष जीम सोडली होती.' .'यावेळी दीपिकानं ३ वर्षांच्या मुलाला रुहानला नजाम शिकवताना दाखवलं. छोटा रुहान आईच्या सांगण्यावरुन नमाज अदा करताना पहायला मिळाला. यावेळी तिने चाहत्यांच्या प्रेमाचे आणि प्रार्थनेचे सुद्धा आभार मानले आहे.' ती अनेक दिवसांपासून लो फिल करत आहे परंतु तरीही चाहत्यांसाठी ती रोग व्लॉग बनवते..दीपिका शोएबची लव्हस्टोरी२०१८ मध्ये दीपिका शोएबसोबत लग्न केलं. लग्नानंतर तिने धर्मपरिवर्तन करत इस्लाम धर्माचा स्वीकार केला. आता दोघांना एक मुलगा आहे. सध्या दीपिका कॅन्सरचा सामना करत आहे. शोएबचं सुद्धा याआधी दुसरं लग्न झालं होतं. त्याने 2011 मध्ये रौनक सॅमसनसोबत घटस्फोट घेतला..