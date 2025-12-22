Premier

एटलीच्या बिग-बजेट 'साय-फाय'मध्ये दीपिका-अल्लू अर्जुन एकत्र, 'या' दिवशी प्रदर्शित होणार सिनेमा

Allu Arjun Joins Hands With Deepika Padukone for Atlee’s Sci-Fi Spectacle: एटली दिग्दर्शित आगामी बिग-बजेट साय-फाय अॅक्शन चित्रपटात दीपिका पादुकोण आणि अल्लू अर्जुन पहिल्यांदाच एकत्र झळकणार असल्याची चर्चा आहे.
Allu Arjun Deepika Padukone first collaboration: हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोन ही काही न काही कारणामुळे चर्चेत असते. गेल्या काही दिवसापासून ती 8 तास शिफ्त कामाच्या अटीमुळे चर्चेत होती. त्यानंतर तिला अनेकांनी ट्रोल केलं. काहींनी तिच्या अटीचं समर्थन केलं तर काहींना तिच्या विरुद्ध प्रतिक्रियाही दिली.

