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दीपिका-रणवीरने केली दुसऱ्या बाळाच्या जन्माची घोषणा, 'दुआ' बनली मोठी बहीण; पाहा पोस्टमध्ये काय लिहिलंय

Deepika Padukone And Ranveer Singh Welcome Second Child : अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि रणवीर सिंग दुसऱ्यांदा आई-बाबा झाले आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या अपत्याचा जन्म १९ सप्टेंबर २०२६ रोजी झाला आहे.
Deepika Padukone & Ranveer Singh Welcome Second Child

Deepika Padukone & Ranveer Singh Welcome Second Child

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Deepika Padukone And Ranveer Singh Welcome Baby Girl: अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि अभिनेता रणवीर सिंग हे दुसऱ्यांदा आई-बाबा झाले आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या अपत्याचा जन्म शनिवारी (१९ सप्टेंबर) रोजी झाला असल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली आहे. त्यांना शनिवारी कन्यारत्न प्राप्ती झाली आहे.

Deepika Padukone & Ranveer Singh Welcome Second Child
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