दीपिका-रणवीरने केली दुसऱ्या बाळाच्या जन्माची घोषणा, 'दुआ' बनली मोठी बहीण; पाहा पोस्टमध्ये काय लिहिलंय

Deepika Padukone And Ranveer Singh Welcome Baby Girl: अभिनेत्री दीपिका पदुकोण आणि अभिनेता रणवीर सिंग हे दुसऱ्यांदा आई-बाबा झाले आहेत. त्यांच्या दुसऱ्या अपत्याचा जन्म शनिवारी (१९ सप्टेंबर) रोजी झाला असल्याचे त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करून माहिती दिली आहे. त्यांना शनिवारी कन्यारत्न प्राप्ती झाली आहे..बाबो! रणवीर सिंहची संपत्ती ऐकून व्हाल थक्क; आलिशान घरं, लक्झरी गाड्यांचा ताफा आणि बरंच काही.दीपिका आणि रणवीर यांनी इंस्टाग्रामवर एक फोटो शेअर केला आहे, ज्यावर बाळाच्या पायाच्या फुटप्रिंट असून 'Welcome baby girl!' असे लिहिले असून त्यांच्या दुसऱ्या मुलीच्या जन्माची तारीख १९ सप्टेंबर २०२६ ही लिहिली आहे. त्याखाली दीपिका, रणवीर आणि त्यांच्या मोठ्या मुलीचं दुवा हिचं नाव लिहिलं आहे..दीपिका आणि रणवीर यांना यापूर्वी २०२४ मध्ये पहिले अपात्य झाले होते. तिचे नाव त्यांनी दुवा असे ठेवले होते. दरम्यान, त्यांच्या दुसऱ्या मुलीच्या जन्माची घोषणा करताच त्यांच्या पोस्टवर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..२ वर्षाची झाली दुआ पादुकोण सिंह! रणवीर- दीपिकाने शेअर केले खास फोटो; अभिनेत्रीच्या बेबी बम्पने वेधलं लक्ष .दरम्यान, नुकतेच शुक्रवारी (१८ सप्टेंबर) सिद्धिविनायक मंदिरात दीपिका आणि रणवीर यांनी दर्शन घेतले होते. त्यांच्यासोबत रणवीरचे पालकही दर्शनासाठी आले होते.विशेष म्हणजे यापूर्वीही दुवाच्या जन्माच्या काहीदिवस आधी दीपिका-रणवीर सिद्धिविनायक मंदिरात सप्टेंबरमध्ये दर्शनासाठी आले होते. त्यावेळीही रणवीरचे पालक त्यांच्यासोबत होते. .दीपिका आणि रणवीर यांनी १९ एप्रिल २०२६ रोजी ते दुसऱ्यांदा आई-बाबा बनणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच ८ सप्टेंबर रोजी दुवाच्या वाढदिवशी त्यांनी दीपिकाच्या बेबीबंपसह काही फोटोही शेअर केले होते. या फोटोमध्ये दीपिकासह रणवीर आणि दोन वर्षांची दुवाही होती. हे फोटोही बरेच व्हायरल झाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.