'जिने घडवलं तिलाच अनफॉलो केलं' दीपिका आणि फराहमध्ये बिनसलं? रणवीरलाही अनफॉलो केलं

Deepika Padukone and Farah Khan Unfollow Each Other on Instagram: अभिनेत्री दीपिका पादुकोण आणि फराह खान यांच्या बिनसलं असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. दोघींनी इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एकमेकींना अनफॉलो केल्यानं चर्चेचा उधाण आलय.
Deepika Padukone

Deepika Padukone and Farah Khan Unfollow Each Other on Instagram

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood News: दीपिका पादुकोण आणि फराह खान यांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकींना अनफॉलो केलं आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर दोघींच्या मध्ये काहीतरी बिनसलं असल्याची चर्चा आहे. दीपिकाचा 'ओम शांती ओम' चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी दोघी चांगल्या मैत्रिणी होत्या. परंतु आता दोघींनी एकमेकींना अनफॉलो केल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. बोललं जातय की, दोघींमध्ये ८ तासाच्या शिफ्टवरुन बिनसलय. परंतु दोघींपैकी कोणीही यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

