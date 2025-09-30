'जिने घडवलं तिलाच अनफॉलो केलं' दीपिका आणि फराहमध्ये बिनसलं? रणवीरलाही अनफॉलो केलं

Bollywood News: दीपिका पादुकोण आणि फराह खान यांनी इन्स्टाग्रामवर एकमेकींना अनफॉलो केलं आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर दोघींच्या मध्ये काहीतरी बिनसलं असल्याची चर्चा आहे. दीपिकाचा 'ओम शांती ओम' चित्रपट प्रदर्शित झाला त्यावेळी दोघी चांगल्या मैत्रिणी होत्या. परंतु आता दोघींनी एकमेकींना अनफॉलो केल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगलीय. बोललं जातय की, दोघींमध्ये ८ तासाच्या शिफ्टवरुन बिनसलय. परंतु दोघींपैकी कोणीही यासंदर्भात कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही..फराह खान आणि दीपिका पादुकोण यांनी एकमेकांना अशा वेळी अनफॉलो केलय. ज्यावेळी अभिनेत्री दीपिकाने 8 तास काम करण्याची मागणी केली होती. परंतु कोरियोग्राफरने त्यावर आक्षेप घेतला. परंतु त्यांच्या वादाचं नक्की कारण काय हे अजून ही समोर आलेलं नाही. फराह खानने दीपिकासोबत रणवीर सिंहला सुद्धा अनफॉलो केलं आहे. त्यामुळे दोघींमध्ये नक्कीच काहीतरी बिनसलं असल्याचं बोललं जातय..एका मुलाखतीमध्ये फराह खान म्हणाली होती की, 'सलग 56 तास आणि 48 तास न थांबता काम केलय. असं सोन्यासारखं तापल्यावरच सोन तयार होतं. ' तसंच फराहने एकदा कूक दिलीपच्या व्लॉगमध्ये विचारलेलं की, दीपिका शोमध्ये कधी येणार? यावर फराह म्हणाली की, 'दीपिका आता फक्त 8 तासाची शुटिंग करते' फराहचं हे उत्तर त्यावेळी चर्चेत आलं होतं. .फराहच्या या सगळ्या बोलण्यावरून दोघींमध्ये नक्कीच काहीतरी बिनसल्याचं बोललं जातय. परंतु याबाबत अजून अद्याप स्पष्ट कारण समोर आलेलं नाही. मात्र दोघींनी एकमेकींना सोशल मीडियावर अनफॉलो केलेलं आहे. मात्र रणवीर अजूनही फराहला फॉलो करताना पहायला मिळतय. .फॉरेनची बायको! 'आम्ही लग्न केलय' सारंग साठे-पॉलाने शेअर केले लग्नाचे फोटो, पोस्ट शेअर करत म्हणाला...'ती प्राधान्याची गोष्ट नव्हती'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.