Marathi Entertainment News : दिग्दर्शक अॅटली यांचा आगामी चित्रपट, ज्याला सध्या AA22XA6 असे तात्पुरते नाव देण्यात आले आहे, अधिकृत घोषणेनंतरपासूनच जोरदार चर्चेत आहे. मात्र एका दमदार अनाउन्समेंट अॅसेटद्वारे दीपिका पादुकोण या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होत असल्याची बातमी समोर येताच चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढली. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली असून AA22XA6 हा सध्या सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे..अॅटली यांचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रोजेक्ट म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या चित्रपटात अल्लू अर्जुनही झळकणार असल्याने चित्रपटाचा स्केल आणि प्रेक्षकांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे..‘जवान’सारखी सुपरहिट ब्लॉकबस्टर देणारे दिग्दर्शक अॅटली पुन्हा एकदा दीपिका पादुकोणसोबत काम करत आहेत. ही दोघांची दुसरी फिल्म असून, एका खास मुलाखतीत अॅटली यांनी या कोलॅबोरेशनबद्दल मनमोकळेपणाने बोलताना दीपिकाचे भरभरून कौतुक केले आणि तिला आपली “लकी चार्म” असे संबोधले..“हो, ती माझी लकी चार्म आहे,” असे म्हणत अॅटली यांनी आनंद व्यक्त केला. “दीपिकासोबत ही माझी दुसरी फिल्म आहे आणि तिच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव नेहमीच अप्रतिम असतो. ती खरंच कमाल आहे.”.या प्रोजेक्टबाबतची उत्सुकता आणखी वाढवणारी बाब म्हणजे, या चित्रपटात प्रेक्षकांना दीपिका पादुकोणचा एक पूर्णपणे नवा अवतार पाहायला मिळणार असल्याचा अॅटली यांनी संकेत दिला आहे. त्यांनी सांगितले की, AA22XA6 हा आई झाल्यानंतर दीपिकाचा पहिला चित्रपट असेल, त्यामुळे हा प्रोजेक्ट आणखी खास ठरणार आहे.अॅटली पुढे म्हणाले, “आई झाल्यानंतर ती या चित्रपटातून पुनरागमन करत आहे आणि मला पूर्ण विश्वास आहे की यावेळी प्रेक्षकांना दीपिकाचा एक वेगळाच अंदाज पाहायला मिळेल.” यामुळे तिच्या भूमिकेबाबत आणि चित्रपटाच्या कथेबाबत प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..जरी AA22XA6 संदर्भातील अधिक तपशील अद्याप उघड झाले नसले, तरी अॅटली यांची भव्य दृष्टी आणि दीपिका पादुकोणची स्टार पॉवर यामुळे अपेक्षा आधीच प्रचंड वाढल्या आहेत. ‘जवान’नंतर पुन्हा एकत्र येणारी ही जोडी प्रेक्षकांना आणखी एका दमदार सिनेमॅटिक अनुभवाची उत्सुकतेने वाट पाहायला लावत आहे..दरम्यान, दीपिका पादुकोणकडे यंदा आणखी एक मोठा प्रोजेक्टही आहे. ती ‘किंग’ या चित्रपटात झळकणार असून, हा चित्रपट 24 डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या चित्रपटात तिची पुन्हा एकदा शाहरुख खानसोबत जोडी जमणार असल्याने तिचा पुढील लाइनअप अधिकच पावर-पॅक ठरत आहे.."कुठे ते आधीचे स्पर्धक आणि कुठे हे सध्याचे.." बिग बॉस मराठीच्या निर्मात्यांना चाहत्याने लिहिलं पत्र; म्हणाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.