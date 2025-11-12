Premier

दिल्ली स्फोटात अभिनेत्रीच्या शाळेतल्या मैत्रिणीचा मृत्यू, अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतही गमावलेली कॉलेज मैत्रिण

Payal Ghosh: दिल्लीतील स्फोटात १२ जणांचा मृत्यू झाला असून २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्फोटातील काही मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाहीय. अभिनेत्री पायल घोषने तिच्या मैत्रिणीचा यात मृत्यू झाल्याचं सांगितलंय.
सूरज यादव
Updated on

Delhi Bomb Blast: दिल्लीत सोमवारी लाल किल्ल्याजवळ भीषण स्फोट झाला. या स्फोटानं संपूर्ण देश हादरलाय. सोमवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाला तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्फोट इतका भीषण होता की यात १० पेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. अपघातातील काही मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. दरम्यान, अभिनेत्री पायल घोषच्या जीवलग मैत्रिणीचा मृत्यू यात झालाय. अभिनेत्रीनंच एका मुलाखतीत याबाबत खुलासा केला. याच अभिनेत्रीच्या एका कॉलेज मैत्रिणीचा अहमदाबाद अपघातातही मृत्यू झाला होता.

