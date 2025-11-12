दिल्ली स्फोटात अभिनेत्रीच्या शाळेतल्या मैत्रिणीचा मृत्यू, अहमदाबाद विमान दुर्घटनेतही गमावलेली कॉलेज मैत्रिण

Delhi Bomb Blast: दिल्लीत सोमवारी लाल किल्ल्याजवळ भीषण स्फोट झाला. या स्फोटानं संपूर्ण देश हादरलाय. सोमवारी सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेत १२ जणांचा मृत्यू झाला तर २० पेक्षा जास्त जण जखमी झाले आहेत. स्फोट इतका भीषण होता की यात १० पेक्षा जास्त गाड्या जळून खाक झाल्या आहेत. अपघातातील काही मृतांची अद्याप ओळख पटलेली नाही. दरम्यान, अभिनेत्री पायल घोषच्या जीवलग मैत्रिणीचा मृत्यू यात झालाय. अभिनेत्रीनंच एका मुलाखतीत याबाबत खुलासा केला. याच अभिनेत्रीच्या एका कॉलेज मैत्रिणीचा अहमदाबाद अपघातातही मृत्यू झाला होता..अभिनेत्री पायल घोष हिने म्हटलं की, दिल्लीतील स्फोटात माझ्या शाळेतल्या मैत्रिणीचा मृत्यू झाला. तिचं नाव सुनीता मिश्रा असं होतं. एक आठवड्यापूर्वीच तिच्याशी बोलणं झालं होतं. ती फक्त मैत्रिण नव्हती तर माझ्यासाठी घरातलीच एक सदस्य होती. दोघींनी लहानपणापासून एकमेकींचं सुखदु:ख वाटून घेतलं होतं..Delhi Blast CCTV : सिग्नलला वाहतूक कोंडी असतानाच झाला स्फोट; दिल्लीतल्या चौकातला नवा CCTV व्हिडीओ आला समोर.सुनीताचा मृत्यू झालाय यावर अजूनही विश्वास बसत नाहीय. एक आठवड्यापूर्वीत तिच्याशी बोलणं झालेलं. नेहमी हसतमुख आणि सकारात्मक असायची. एक हळव्या आणि चांगल्या मनाची व्यक्ती इतक्या क्रूर पद्धतीने आपल्यातून जावी यावर विश्वास बसत नसल्याच्या भावना पायल घोषने व्यक्त केल्या..पायल घोषने आवाहन केलं की, स्फोटात ज्या लोकांनी जीव गमावलाय त्यांच्या कुटुंबीयांना आधार द्यायला हवा. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्फोटातील मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी १० लाख रुपये आणि गंभीर जखमी झालेल्यांना ५ लाख रुपये तर जखमींना २ लाख रुपयांची मदत केली जाईल अशी घोषणा केलीय..पायल घोष ही तेलुगु आणि कन्नड चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री आहे. तिनं हिंदी चित्रपट कोई जाने ना यामध्येही काम केलंय. याशिवाय साथ निभाना साथिया या मालिकेतही ती राधिकाच्या भूमिकेत दिसली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.